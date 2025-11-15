Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
epa12527549 A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV (C) hosting a special audience with the World of Cinema, at the Apostolic Palace, Vatican City, 15 November 2025. The Pope received a delegation of international actors, filmmakers and scriptwriters to deepen the dialogue between the Church and the world of cinema. EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Papa Leone XIV incontra il mondo del cinema, da Spike Lee a Cate Blanchett. FOTO

Mondo fotogallery
4 foto
©Ansa

Il Pontefice ha ricevuto in udienza in Vaticano circa centosessanta rappresentanti del mondo del cinema, incluse le maestranze. Ecco chi era presente all'incontro

ULTIME FOTOGALLERY

Il Papa incontra attori e registi, da Spike Lee a Cate Blanchett. FOTO

Mondo

Il Pontefice ha ricevuto in udienza in Vaticano circa centosessanta rappresentanti del mondo del...

4 foto
epa12527549 A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV (C) hosting a special audience with the World of Cinema, at the Apostolic Palace, Vatican City, 15 November 2025. The Pope received a delegation of international actors, filmmakers and scriptwriters to deepen the dialogue between the Church and the world of cinema. EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis gli attacchi russi su Kiev e le...

16 foto

Bambini in viaggio, 9 idee per Natale e Capodanno

Lifestyle

Le festività natalizie sono il momento ideale per vivere esperienze di viaggio uniche in tutto il...

10 foto

Tra i Relais e gli agriturismi più scenografici delle Langhe

Lifestyle

Sono le terre del Barolo, del Barbaresco, del Nebbiolo e del Barbera. Ma anche quelle del...

30 foto

Leva militare, in Germania accordo su riforma. E negli altri Paesi?

Mondo

Scelta storica della Germania che reintroduce la visita medica obbligatoria, mentre la leva...

10 foto
Leva militare obbligatoria, dove è stata reintrodotta in Europa?

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Finals di Coppa Davis, tabellone e partecipanti: il calendario

    Sport

    A Bologna, dal 18 al 23 novembre, si sfidano le otto squadre nazionali arrivate alla fase finale:...

    BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 08: A view of the Davis Cup Trophy during Welcome Cocktail at Palazzo del Podestà ahead the 2024 Davis Cup Finals Group Stage Bologna at Unipol Arena on September 08, 2024 in Bologna, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images for ITF)

    Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

    Cronaca

    L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

    Gaza, lunedì il voto sulla risoluzione Usa al Consiglio Onu. LIVE

    live Mondo

    Lunedì è prevista la votazione sulla risoluzione degli Stati Uniti per Gaza, al...