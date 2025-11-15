Il Papa incontra attori e registi, da Spike Lee a Cate Blanchett. FOTO

Papa Leone XIV incontra il mondo del cinema, da Spike Lee a Cate Blanchett. FOTO
Il Pontefice ha ricevuto in udienza in Vaticano circa centosessanta rappresentanti del mondo del cinema, incluse le maestranze. Ecco chi era presente all'incontro
- Papa Leone XIV ha incontrato oggi circa 160 rappresentanti del cinema. Presenti diversi nomi del grande schermo, italiani e internazionali: in rappresentanza del nostro Paese c'erano Luca Barbareschi, Monica Bellucci (in foto), Sergio Castellitto, Maria Grazia Cucinotta, Chiara Francini, Matteo Garrone, Ferzan Ozpetek, Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), Stefania Sandrelli e Giuseppe Tornatore.
- Presenti anche diverse star internazionali, come Viggo Mortensen e Cate Blanchett (in foto).
- Il regista Spike Lee ha donato al Papa, alla fine dell'udienza in Vaticano, una maglia Nba della sua squadra del cuore, i New York Knicks, con la scritta "Pope Leo 14".
- Il Papa, alla fine del suo discorso, nel corso del quale ha lanciato anche un appello a fermare i tagli al settore, ha salutato i presenti ad uno ad uno. All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti delle maestranze.