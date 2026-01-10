Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trovano spazio le tensioni tra il governo e la magistratura dopo le parole di Meloni, che in conferenza stampa ha accusato i giudici di “rendere spesso vano il lavoro di forze dell’ordine e Parlamento”. Riflettori anche sulla strage di Crans-Montana: arrestato il proprietario del locale Jacques Moretti, mentre la moglie Jessica va ai domiciliari con il braccialetto elettronico
- In apertura “Meloni, stoccata alle toghe”, con il racconto della conferenza di inizio anno della premier e l’attacco alla magistratura. In primo piano anche la strage a Crans-Montana con “Strage nel bar: titolare in cella, rischi di fuga”. Spazio anche alla politica estera con “Iran, le proteste e i morti in piazza, Khamenei: non cederemo”, al Venezuela “Il piano del governo per riportare
Trentini e Burlò a casa” e al “via libera dell'Italia al Mercosur. No di Parigi e Vienna”.
- L’apertura è affidata a “La strage di Crans-Montana arrestati i titolari del locale”, con il punto sui provvedimenti contro i gestori del bar. In evidenza anche “Meloni contro i giudici”, sulla conferenza stampa di inizio anno della premier. In spalla il commento “Se l’America è un impero senza regole”. Spazio all’intervista: “Schlein: ‘Tradite le promesse al Paese su salari e sanità’”. In taglio basso “Trentini, l’Italia apre a Caracas ‘Ora la liberazione è più vicina’”.
- In apertura “Meloni: certi giudici fermano il nostro lavoro”, con le parole della presidente del Consiglio. In primo piano anche “L’Iran in fiamme” e l’analisi “Dal Messico a Minneapolis imperatore Trump getta la maschera”. In spalla la strage di Capodanno in Svizzera con “In carcere il titolare del Constellation ‘Voleva scappare’ La moglie: perdono” e “Le lacrime di Crans ‘Vogliamo giustizia’”.
- In apertura “Crans, arrestati i titolari del bar”, sulla strage di Capodanno in Svizzera. In alto “Meloni: per il 2026 priorità a crescita e sicurezza”, con le analisi “Il valore della stabilità” e “L’Italia si è messa in moto”. L’editoriale: “Trump, Caracas e i nuovi equilibri”. In taglio laterale: “Aurora, 2 ore di orrore Il killer ‘incensurato’: impronte mai prese”. In taglio basso: “La mamma del bosco rischia di dover lasciare i suoi tre bambini”.
- L’apertura è su “Meloni: piano casa con 100mila alloggi a prezzi calmierati in 10 anni”. In primo piano anche l’economia con “Mercosur, c’è l’ok a maggioranza. L’Italia vota sì”. Spazio alla tecnologia con “Minimax, la matricola cinese dell’AI raddoppia al debutto”. In primo piano anche il mercato del lavoro con “Negli Stati Uniti l’occupazione cresce meno delle attese”. In evidenza anche “Auto elettrica, dopo Ford anche Gm rivede i piani Svalutazioni in Cina e oneri extra per 6 miliardi”.
- In apertura il mercato rossonero con “Maignan dice sì”, “Ingaggio alla Leao fino al 2030. L’affare ormai è in chiusura. Ultimo nodo le commissioni”. In alto spazio il “duello decisivo” Inter-Napoli di domani con “Barella-McTominay Scudetto al centro”. Spazio anche alla Juve con “Un jolly per la Juve”. E al tennis con “Riparte lo show Sinner-Alcaraz ‘Vedrete, vi divertiremo’”.
- L’apertura è dedicata a “Dossieropoli, via all’indagine”, “Pm pronti ad aprire l'inchiesta: ora vogliono far luce sulla provenienza del fascicolo segreto”. In taglio alto “Giudici, case e sicurezza. Le sfide di Meloni nel 2026” sulla conferenza stampa di inizio anno della premier. In primo piano anche “Crans, arrestato Moretti. Il pianto ipocrita della moglie”. In spalla le proteste in Iran “Sotto assedio anche la città di Khamenei”. In taglio basso “Milano, a processo l’archistar Boeri”.
- L’apertura la conferenza stampa di inizio anno di Meloni con “Nordio dimezza gli arresti e Meloni incolpa i giudici”. In alto spazio al Venezuela con “Così Parolin mediava per Maduro a Mosca”. In spalla la cronaca Usa: “Donna uccisa, dilaga la rivolta contro Trump”. In evidenza anche “Teheran, cortei e falò. Khamenei avverte Donald”. In spalla l’editoriale “La vera sicurezza”.
- L’apertura è dedicata a “Sicurezza, Meloni attacca: ‘Le toghe vanificano il lavoro’”. In primo piano anche la cronaca con “La strage di Capodanno. Arrestato il gestore del bar”. In taglio alto: “Affidopoli nella Treccani. L’inchiesta del Carlino entra nel vocabolario”. Spazio anche a “Caracas libera due italiani. Attesa senza fine per Trentini”. In spalla "Addio ai grandi progetti a Bologna. Ecco come sarà il Passante: solo un ritocco in Tangenziale”.
- In primo piano “Israele ci salva la pelle. Il gel che cura i ragazzi di Crans-Montana viene da Gerusalemme e ha già lenito le ferite delle vittime di Hamas”. In primo piano anche “Meloni più con Mattarella che con Trump” sulle parole di Meloni in conferenza stampa. In evidenza “Relativismo vade retro. Il manifesto di Leone XIV sul mondo che cambia”. Spazio anche a “Il regime iraniano punta agli occhi”. In taglio basso “Da Minneapolis, un monito all’Italia”.
- In apertura “Fumo e fiamma”, sulla conferenza stampa di inizio anno della premier: “Meloni ha comodamente lanciato la campagna referendaria con un attacco ai magistrati e si è tanto congratulata con se stessa per la politica estera. Poi ha parlato del miracolo economico del paese...”. In primo piano anche le parole di Trump: “Decido io chi lavora in Venezuela”. In taglio basso “Banche assaltate, auto in fiamme: l’Iran brucia” e “L’oro di Gaza sotto le bombe”.
- In apertura le proteste antigovernative in Iran con “No pasdaran”, “Il blackout non ferma le proteste. Pahlavi chiama Trump. Minniti: ‘Un vecchio equilibrio è finito. L'Ue risponda alle sfide’” In taglio alto “L’affondo di Meloni contro toghe e Putin”. Spazio anche a “Morando: ‘Il Sì non è di destra’”. In evidenza anche “Mosca lancia missili su Leopoli e Kyiv” e “L’appello di Gozi ai volenterosi dell’Ue”.
- L’apertura è dedicata alla conferenza stampa di inizio anno di Meloni “Balla sempre con Trump ‘Salari e reati? Colpa degli altri’” con il commento “Domani, pm e opposizioni. Gli attacchi vili della premier”. In primo piano anche “Svizzera, svolta sul rogo. Arrestato il proprietario”. In taglio basso “Le proteste in Iran dilagano, Khamenei contro Trump: ‘Cadrà’”. Spazio anche a “Truppe a Kiev. Non facciamo gli zimbelli Ue”.
- L’apertura è dedicata a “Giorgia svela il piano per il 2026” sulle conferenza stampa di inizio anno di Meloni, con l’editoriale “Il buon marinaio e la rotta giusta”. In primo piano anche “Crans, Moretti in carcere, lei in lacrime”. In evidenza “Il summit Trump-Eni sul petrolio di Caracas”. Spazio alla giustizia con “I giudici lasciano libero l’imam pro-Hamas”.
- L’apertura è sul big match Inter-Napoli domani a San Siro con “Chivu-Conte il massimo”, “Cena per il titolo. L’Inter vuole il +7. Il Napoli cerca il -1”. In spalla “Spalletti mette la sveglia a David”. Spazio anche a “Arbitri, Lotito presenta il conto”. In taglio basso “Pressione sul Bologna: ostacolo Fabregas”.
- In apertura “Chiesa formula Juve”, le società trattano alla ricerca per l’intesa. In alto “Torino 2006, l’eredità magica”. In spalla “Toro-Baroni, ora o mai più”. Spazio anche a “Sinner e Alcaraz vedono doppio”. In taglio basso “Roma: Dragusin con Raspadori. Inter pista Holm, a giugno Molina”.