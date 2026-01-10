Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trovano spazio le tensioni tra il governo e la magistratura dopo le parole di Meloni, che in conferenza stampa ha accusato i giudici di “rendere spesso vano il lavoro di forze dell’ordine e Parlamento”. Riflettori anche sulla strage di Crans-Montana: arrestato il proprietario del locale Jacques Moretti, mentre la moglie Jessica va ai domiciliari con il braccialetto elettronico