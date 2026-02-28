In apertura dei giornali, il deragliamento del tram a Milano. Il mezzo si è schiantato contro un palazzo: due morti e decine di feriti. Il conducente: “Mi sono sentito male”. Deposizione di Clinton sul caso Epstein: “Non sapevo dei crimini”. Alta tensione Usa-Iran. Trump: “Non sono contento”, crescono venti di guerra. Sanremo, Morandi duetta con il figlio. Calcio, sorteggi ottavi: in Champions Atalanta-Bayern. In Europa League euroderdy da sogno tra Bologna e Roma