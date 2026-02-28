Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, il deragliamento del tram a Milano. Il mezzo si è schiantato contro un palazzo: due morti e decine di feriti. Il conducente: “Mi sono sentito male”. Deposizione di Clinton sul caso Epstein: “Non sapevo dei crimini”. Alta tensione Usa-Iran. Trump: “Non sono contento”, crescono venti di guerra. Sanremo, Morandi duetta con il figlio. Calcio, sorteggi ottavi: in Champions Atalanta-Bayern. In Europa League euroderdy da sogno tra Bologna e Roma
- Deraglia il tram, paura a Milano. Lo schianto contro un palazzo: due morti e almeno 54 feriti. Il conducente: “Mi sono sentito male”. Il sondaggio politico: calano Lega, FdI e Pd. Vannacci è al 3,6%. La rabbia di Trump sull’italiano dell’AI. Il tycoon: basta contratti ad Anthropic. La deposizione di Clinton: “Con Epstein io non c’entro”.
- Paura a Milano, tram deraglia: 2 morti. Lo schianto a tutta velocità contro un palazzo, 54 i feriti. I passeggeri: “Sembrava una bomba, un terremoto”. Trump-Iran, parole di guerra. Cresce la tensione, iniziate le evacuazioni di stranieri. Epstein files, Clinton: “Non sapevo dei crimini, nella mia famiglia di furono abusi”. Sanremo, la Rai scappa dal bacio Levante-Gaia. Sorpresa Morandi, duetta con il figlio.
- Il tram del terrore. Milano, mezzo pubblico deraglia e si schianta contro un palazzo. Due morti, decine di feriti. Epstein, i non so di Clinton: “Ma le vittime meritano giustizia”. Legge elettorale, si tratta. È sfida sulle preferenze. Meloni: “Montepaschi, finito il ruolo del governo”.
- Roma Capitale, c’è l’accordo. La mediazione tra Meloni e Gualtieri sblocca la trattativa sui nuovi poteri costituzionali. Milano, il tram deraglia: 2 morti e decine di feriti. Iran, guerra più vicina- Trump: “Non sono contento di Teheran”. Sanremo, reunion a sorpresa: Morandi canta con il figlio. Il bacio Levante-Gaia.
- Scudetto a ogni costo, l’Inter e lo shock Bodo da superare. Alle 20.45 c’è il Genoa a San Siro. In campionato domani Roma-Juve, musica maestri: Gasp contro Spalletti, in palio c’è il quarto posto. Sorteggio ottavi, in Champions Atalanta-Bayern. In Europa League euroderdy da sogno tra Bologna e Roma. Un 9 da Milan, serve il centravanti: Guirassy favorito su Jackson e Retegui.
- Roma-Juve, parla Boniek: “Lucio è stressato, non ha chi decide le partite”. Domani sera Olimpico sold out. Spalletti trema, rischia il -7. Europa League: per i giallorossi agli ottavi il derby con il Bologna. Napoli, Politano carta da Champions. L’Inter fa visita ai feriti di Crans. Oggi alle 20.45 il Genoa a San Siro.
- Nuova Juve per Spalletti. Rinnovo vicino: vertice la prossima settimana. Stasera Inter-Genoa, intervista ad Amadeus: “Champions flop? Conta lo scudetto”. Champions, sorteggi ottavi: attenti al Kane. Ma l’Atalanta non ha paura. Toro, anche Juric tifa per D’Aversa. Altre conferme sul possibile ritorno del croato in Serie A.
- Tragedia a Milano, morte sul tram. Deraglia un mezzo: due vittime e decine di feriti. Imam per il “No”. Il piano per portare 1,7 milioni di voti alla corte di Elly. Epstein, Clinton scagiona Donald: “Mia pensato fosse coinvolto”. Landini, Mister Sciopero licenzia con le leggi che contesta.
- Mercosur, l’Europa gioca d’anticipo. Fintech, Block licenzia 4mila dipendenti. Al loro posto arriva l’AI. BTP Valore al via: rendimento lordo fino al 3,08% annuo. Flat Tax, effetto dumping per imprese e professionisti. Nel piano Mps dividendi da 16 miliardi. Meloni: finito ruolo Governo.
- Mogol sull’elisoccorso è costato 40mila euro. Esposto M5s sul volo Sanremo-Roma. Aperte due indagini. Così la legge farà fuori gli elettori. Ainis: “Chiamatelo Mussolinum”. Epstein e il voto: Starmer corre verso la disfatta. Leali e Schettini: ecco l’Ariston di Palazzo Chigi.
- La tragedia di Milano. Tram killer, qualcosa non torna. Uno dei nuovissimi mezzi Atm deraglia e finisce contro un palazzo. Il conducente: “Mi sono sentito male”. Ma restano i dubbi sui sistemi di sicurezza. Sinistra impazzita per l’elicottero di Mogol. La nuova legge elettorale avvicina la scissione Pd. Fuga degli stranieri da Teheran ma Trump: “Voglio un accordo”.
- Il grande caos della legge elettorale. La Lega prepara già le barricate. Caso Epstein: ora guardate alla Casa Bianca. Deraglia un tram a Milano: due morti e decine di feriti. È Sanremo ma sembra Atreju: ecco l’egemonia culturale di FdI.
- Il Si delle toghe libere. Oggi 50 magistrati scendono in campo per sostenere il referendum. Iran, negoziati in bilico e ambasciate in allerta. Aria di guerra su Teheran. Caso Bartolozzi, giustizia a orologeria, parla Delmastro: “Strano tempismo”.
- I vescovi americani scrivono alla Corte Suprema: “Fermate l’ordine esecutivo di Trump sulla cittadinanza ai migranti, è immorale”. Viva il Festival della noia. “L’Occidente fermi l’Iran atomico”. Niente Porcellum a Sanremo”.
- Il tram della morte, Milano due persone rimaste uccise e decine ferite nel deragliamento. Si indaga per omicidio colposo. Epstein, Clinton sotto torchio: “Non sapevo dei suoi crimini”. Trapianto fallito, altri due casi nell’ospedale di Napoli prima della morte di Domenico.
- Sorci verdi. Nel Regno Unito ennesima pesantissima sconfitta per il premier Starmer. Nel collegio roccaforte laburista a sud di Manchester vincono i Verdi. Centri in Albania, riapertura elettorale. A Teheran cresce l’ansia e crolla il rial. Attacco possibile in qualsiasi momento. Rotta su Cuba, idea Trump: “Presa di controllo pacifica”.