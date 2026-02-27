Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla legge elettorale: il nuovo testo è stato depositato alla Camera, ma per Schlein è "inaccettabile". Spazio anche al caso Epstein con l'accusa di Hillary Clinton a Donald Trump: "Dovete indagare sul presidente, non su di me". Poi, il caso del bambino di Napoli con il cuore danneggiato e i nuovi dettagli emersi dalle indagini: "14 minuti senza cuore"