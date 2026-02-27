Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo lo scontro tra maggioranza e opposizioni sulla legge elettorale: il nuovo testo è stato depositato alla Camera, ma per Schlein è "inaccettabile". Spazio anche al caso Epstein con l'accusa di Hillary Clinton a Donald Trump: "Dovete indagare sul presidente, non su di me". Poi, il caso del bambino di Napoli con il cuore danneggiato e i nuovi dettagli emersi dalle indagini: "14 minuti senza cuore"
- In apertura lo "scontro sulla legge elettorale". Il testo del centrodestra: "Premio a chi supera il 40%". Ma le oppoosizioni dicono "no". Spazio anche ai colloqui Usa-Iran: "La trattativa sui siti nucleari e le sanzioni". In prima pagina anche il caso del bambino con il cuore danneggiato, con le parole di un'operatrice di Bolzano: "Il ghiaccio secco per il cuore, l'équipe di Napoli mi diede l'ok". Poi, il festival di Sanremo l'indomani della co-conduzione di Irina Shayk, appuntamento questa sera con i duetti.
- In primo piano l'accusa di Hillary Clinton a Donald Trump sul caso Epstein: "Dovete indagare sul presidente, non su di me". Nel frattempo, si dimette il ceo del Forum di Davos. Spazio anche alla legge elettorale, con il testo depositato alle Camere: per Schlein è "inaccettabile". Poi, la cronaca con il caso della sparatoria a Rogoredo: "Trasferiti gli agenti indagati a Rogoredo, le scuse del killer". In prima pagina anche il Festival di Sanremo che "delude e punta sull'anno prossimo".
- In apertura la legge elettorale: "Scontro sul premio". Il centrodestra ha depositato il nuovo testo alla Camera. L'opposizione: "Irricevibile, cercano solo il potere". In prima pagina anche il caso Epstein e l'accusa di Hillary Clinton a Donald Trump ed Elon Musk: "Interrogateli". Spazio anche alla situazione in Medio Oriente: "Così gli Usa aiutano Israele ad annettere la Cisgiordania". Infine, il caso del bambino con il cuore danneggiato: "Il dottore e il cuore di Domenico: 'Non batterà mai'".
- In primo piano il caso del bambino con il cuore danneggiato a Napoli: dalle indagini emerge che il piccolo è rimasto "14 minuti senza cuore". Gli infermieri: "L'organo un blocco di ghiaccio, acqua calda per scongelarlo". Spazio anche alla classifica della rivista Newsweek sulla sanità: "Bambino Gesù primo in Europa". In prima pagina anche la legge elettorale: "Niente preferenze". E Schlein replica: "Per noi è inaccettabile". Infine, il Festival di Sanremo: "Il ritorno di Eros".
- In apertura le parole di Damien Comolli: "Spalletti resta qui". E ancora: "Farà vincere la Juve, è l'uomo giusto, ci serve continuità di gioco". E sull'espulsione aggiunge: "Come può arbitrarci uno con 10 partite in Europa?". Spazio anche all'Atalanta e l'appuntamento oggi con il sorteggio degli ottavi: "La Dea sfida i giganti". Poi, i rossoneri: "Il pressing del Milan per avere il sì di Modric". E infine, la motogp: "Via il Motomondiale, Marquez e il decimo titolo".
- In apertura la Juventus "danneggiata" e l'attacco di Comolli all'arbitro e alla Uefa dopo l'uscita dalla Champions: "Assurdo mandare Pinheiro". E ancora: "Frustrante il rosso a Kelly. Quel direttore di gara aveva arbitrato solo 10 partite". Spazio al sorteggio di oggi per la Champions: "Dea: Arsenal o Bayern". Poi, l'Europa League: "Bologna avanti, rischio Roma".