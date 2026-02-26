È successo in via Grande, nel pieno centro della città toscana. Stando alle prime informazioni la vittima, un commercialista di 56 anni, sarebbe stata accoltellata nel suo studio. Sul posto i soccorritori del 118, investigatori della squadra mobile della questura, uomini della polizia scientifica e della polizia locale

Un uomo è stato ucciso all'interno di un palazzo nel centro di Livorno, in via Grande. Da quanto si apprende, la vittima sarebbe un commercialista di 56 anni e sarebbe stato accoltellato nel suo studio. Il presunto assassino, dopo una breve fuga, è stato fermato al porto di Livorno. Sul posto i soccorritori del 118, investigatori della squadra mobile della questura, uomini della polizia scientifica e della polizia locale.