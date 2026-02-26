Caso Almasri, chiusura indagini per Bartolozzi. Nordio: "Perplesso"

La procura di Roma ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini, 415 bis, al capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nell'ambito dell'inchiesta sul caso Almasri. Bartolozzi, che era stata ascoltata dal Tribunale dei ministri, è indagata per false informazioni al pubblico ministero

Lo ha reso noto la stessa Bartolozzi con una nota: "Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Sono assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità".