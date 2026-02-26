Caso Almasri, chiusura indagini per Bartolozzi. Nordio: "Perplesso"

Caso Almasri, chiusura indagini per Bartolozzi. Nordio: "Tempistica mi lascia perplesso"Cronaca
La procura di Roma ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini, 415 bis, al capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nell'ambito dell'inchiesta sul caso Almasri. Bartolozzi, che era stata ascoltata dal Tribunale dei ministri, è indagata per false informazioni al pubblico ministero
Lo ha reso noto la stessa Bartolozzi con una nota: "Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Sono assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità".
Nordio: "Tempistica mi lascia perplesso"
"Avuta notizia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti della dottoressa Bartolozzi, esprimo ancora una volta la mia massima e incondizionata fiducia sull'operato della medesima e la mia umana vicinanza rispetto ad una iniziativa sulla cui tempistica rimango perplesso. Naturalmente il mio capo di Gabinetto continuerà, con ancora maggiore motivazione, ad affiancare la mia opera di riforma". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, appena appresa la notizia di chiusura delle indagini.