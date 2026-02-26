Bimbo morto a Napoli, incarico per accertamenti su cellulari sanitari

Procedono le indagini sulla vicenda del bambino di due anni deceduto all'ospedale Monaldi di Mapoli dopo un trapianto di cuore danneggiato. Gli ispettori inviati dal ministero della Salute sono arrivati all'ospedale di Bolzano e si attende la data, che dovrà essere fissata dal gip, dell'incidente probatorio richiesto dalla procura, contestualmente all'autopsia ascolta articolo

Procedono le indagini sulla morte del bambino di due anni deceduto sabato mattina all'ospedale Monaldi di Mapoli dopo un trapianto di cuore danneggiato. Agli ingegneri Michele Colimoro e Salvatore Carusio è stato conferito l'incarico per procedere agli accertamenti tecnici sui telefoni cellulari sequestrati ai medici e sanitari indagati per omicidio colposo in concorso. Il pm Giuseppe Tittaferrante intende così approfondire conversazioni in chat, messaggi vocali, scritti e ogni altra traccia che consenta di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto il giorno del trapianto, il 23 dicembre scorso, ed eventuali informazioni utili a ricostruire la vicenda. Intanto ieri sono arrivati all'ospedale di Bolzano gli ispettori inviati dal ministero della Salute e si attende la data, che dovrà essere fissata dal gip, dell'incidente probatorio richiesto dalla procura, contestualmente all'autopsia. Un passaggio fondamentale nel merito dell'indagine perché l'autopsia consentirà di far luce sulle cause della morte del bambino, ma anche per liberare la salma e consentire la celebrazione dei funerali.

Gli ispettori a Bolzano Gli ispettori mandati dal ministero della Salute sono a Bolzano per acquisire i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato al bambino e ricostruire nei minimi dettagli l'iter dell'espianto e del trasporto verso Napoli dell'organo. La scorsa settimana gli ispettori avevano già svolto le stesse procedure nell'ospedale partenopeo. E il numero degli indagati potrebbe essere destinato ad aumentare: il Nas di Trento infatti si era recato all'ospedale bolzanino per una serie di accertamenti e i militari si sono fatti consegnare l'elenco di tutto il personale, di tutti i livelli professionali, coinvolto nell'intera procedura di espianto e trasporto del cuore. Lì a Bolzano, inoltre, è stato fornito il ghiaccio secco per la conservazione del cuore che avrebbe danneggiato l'organo.

Il frigo di plastica Intanto fa discutere una foto che ha confermato quanto già emerso una quindicina di giorni fa: per trasportare l'organo da trapiantare è stato utilizzato un frigo di plastica rigida, simile a quelli che si usano per tenere fresche le bibite quando si va al mare, portato da Napoli fino a Bolzano e poi riportato nel capoluogo partenopeo con un cuore che però è giunto danneggiato dal troppo freddo. Il box che appare nella foto ha il manico arancione ed è di colore blu. C'è una scritta a pennarello 'S. OP. C. CHPED' che sta per Sala operatoria Cardiochirurgia pediatrica.