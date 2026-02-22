Bambino morto per trapianto di cuore fallito, le tappe della vicenda

Introduzione

Dopo la morte di Domenico, il bambino deceduto a seguito di un trapianto di cuore eseguito con un organo gravemente danneggiato, si fanno i conti con la lunga catena di errori e negligenze commesse. A Napoli ci sono sei indagati fra medici e paramedici per omicidio colposo. A segnare la vita e il destino di questo bambino sarebbe stato quanto accaduto in pochssimo tempo. L'errore madornale sta in quelle due ore del 23 dicembre all’ospedale San Maurizio di Bolzano. È proprio nella struttura pubblica altoatesina che il trasporto del cuore nuovo destinato al bimbo di due anni affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa, si trasforma nell'incubo peggiore che alla fine lo ucciderà.

Gli accertamenti dei carabinieri del Nas ricostruiscono l’incredibile catena di errori, omissioni e negligenze commesse dai medici e infermieri che avrebbero dovuto salvarlo garantendogli una nuova vita. E fissano in due momenti la chiave per individuare le responsabilità.