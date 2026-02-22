Intanto, fuori dall'ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo era ricoverato dal 23 dicembre, è stato creato un commosso memoriale con fiori e biglietti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha poi voluto ricordare il piccolo e ha sollecitato "le autorità competenti a fare piena luce".

Una fondazione nel nome di Domenico

"Sto malissimo, però non mi voglio fermare, perché ora ho due obiettivi. Il primo è avere giustizia, questa volta arriva al primo posto. Ora deve uscire tutta la verità, e devo avere giustizia per mio figlio, perché me lo devono. Il secondo è non dimenticare mai Domenico, e avere anche qualcosa per andare avanti", ha proseguito, nel suo sfogo, la signora Patrizia. La mamma del piccolo Domenico ha poi confermato la nascita di una "fondazione col suo nome, per non dimenticarlo, e poi per aiutare i bambini che hanno avuto problemi di sanità, e per i trapianti, per aiutare a andare avanti con il trapianto".

L'inchiesta

Intanto la procura di Napoli ha notificato un avviso di garanzia a ciascuno dei sei sanitari dell'ospedale Monaldi iscritti nei giorni scorsi nel registro degli indagati nell'ambito delle indagini sul trapianto di cuore fallito dello scorso 23 dicembre, costato proprio la vita al piccolo Domenico. Nell'avviso di garanzia emesso nelle scorse ore l'ipotesi di reato risulta ancora quello di lesioni colpose gravissime. Ma nei prossimi giorni, quando verrà comunicata agli indagati la data dell'esame autoptico, verrà anche notificata la nuova ipotesi di reato di omicidio colposo. I carabinieri del Nas hanno inoltre sequestrato i cellulari dei sei indagati. Tra l'altro, è emerso, con la morte del bimbo ai sanitari indagati se ne dovrebbero aggiungere anche altri. Gli inquirenti della VI sezione (sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci) hanno anche disposto il sequestro della salma di Domenico. E al termine dell'esame autoptico il muscolo cardiaco sarà posto sotto sequestro in vista degli accertamenti medici che verranno disposti dagli investigatori.

I fronti dell'indagine

I carabinieri del Nas di Napoli sono tornati proprio ieri al Monaldi, dove si è recato anche il procuratore Ricci. Uno dei sei indagati si difende tramite i suoi avvocati. "Ha fatto tutto ciò che era professionalmente doveroso, e tutto quanto era umanamente possibile, per salvare la vita del piccolo Domenico, peraltro lottando contro il tempo e contro i minuti". Lo hanno riferito Alfredo Sorge e Vittorio Manes, legali del cardiochirurgo Guido Oppido, il medico che il 23 dicembre eseguì il trapianto su Domenico. Da giorni, come detto, si continua a lavorare sul materiale raccolto e sono al vaglio le testimonianze delle persone informate sui fatti. Gli accertamenti vogliono cercare di fare chiarezza sulla catena di eventi che avrebbe portato al danneggiamento dell'organo, prelevato a Bolzano da un tram di sanitari arrivati da Napoli, e "bruciato" dalla bassissime temperature a cui è stato esposto per tutto il viaggio di ritorno. Gli inquirenti stanno approfondendo anche tutto ciò che riguarda le date di acquisto e la disponibilità dei box di ultima generazione per il trasporto degli organi. Secondo quanto emerso al Monaldi ce n'erano tre, rimasti inutilizzati, ai quali è stato preferito, quel giorno, uno non adeguato alle linee guida, ma che sarebbe stato comunque efficace se fosse stato adoperato il giusto refrigerante. Gli inquirenti partenopei attendono poi gli atti acquisiti a Bolzano dal Nas di Trento, contenenti anche le testimonianze raccolte nell'intento di comprendere chi abbia reperito il ghiaccio secco (erroneamente usato al posto di quello tradizionale) sistemato nel frigo dell'equipe napoletana. Il cuore, com'è ormai noto, malgrado fosse compromesso dal gelo è stato comunque impiantato nel bimbo e non è mai ripartito.