Trieste, neonato trovato morto in culla: padre indagato per omicidio

Secondo la Procura, l’uomo avrebbe maltrattato il bimbo di cinque mesi mentre lo metteva nel lettino, provocandogli ferite mortali. Accuse nei suoi confronti anche per aver usato violenza sulle sue altre figlie piccole
Un uomo di 30 anni, triestino, è indagato dalla Procura di Trieste per omicidio con l'accusa di aver causato la morte del figlio. La notizia è stata riportata dal Piccolo online. Il decesso del bimbo risale al 18 dicembre 2024: quella mattina i genitori - una coppia che vive in un appartamento in una zona periferica della città giuliana - trovarono il neonato, di 5 mesi, immobile nella sua culla. Era morto da ore, probabilmente dalla sera prima. Cioè quando, così emerge dall'inchiesta, il papà lo aveva messo a dormire.
Accusato anche di maltrattamente delle altre figlie
Secondo la ricostruzione del Piccolo, l'uomo non avrebbe usato delicatezza e cura verso il figlio, facendogli sbattere la testa mentre lo metteva in culla. L'autopsia ha rilevato un'emorragia cerebrale e una del nervo ottico. Sul caso ha indagato la Squadra mobile della Questura di Trieste. Il 30enne - riferisce sempre il quotidiano - è accusato anche di gravi maltrattamenti nei confronti delle altre due figlie. All'epoca dei fatti, avvenuti tra il 2022 e il 2024, una aveva quattro mesi e l'altra meno di due anni. Le bimbe - secondo l'accusa - sono state più volte colpite con schiaffi al volto e con ginocchiate. Una bambina è stata presa per i piedi, buttata sul lettino e presa a schiaffi.