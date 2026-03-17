Trieste, neonato trovato morto in culla: padre indagato per omicidio

Un uomo di 30 anni, triestino, è indagato dalla Procura di Trieste per omicidio con l'accusa di aver causato la morte del figlio. La notizia è stata riportata dal Piccolo online. Il decesso del bimbo risale al 18 dicembre 2024: quella mattina i genitori - una coppia che vive in un appartamento in una zona periferica della città giuliana - trovarono il neonato, di 5 mesi, immobile nella sua culla. Era morto da ore, probabilmente dalla sera prima. Cioè quando, così emerge dall'inchiesta, il papà lo aveva messo a dormire.

Accusato anche di maltrattamente delle altre figlie

Secondo la ricostruzione del Piccolo, l'uomo non avrebbe usato delicatezza e cura verso il figlio, facendogli sbattere la testa mentre lo metteva in culla. L'autopsia ha rilevato un'emorragia cerebrale e una del nervo ottico. Sul caso ha indagato la Squadra mobile della Questura di Trieste. Il 30enne - riferisce sempre il quotidiano - è accusato anche di gravi maltrattamenti nei confronti delle altre due figlie. All'epoca dei fatti, avvenuti tra il 2022 e il 2024, una aveva quattro mesi e l'altra meno di due anni. Le bimbe - secondo l'accusa - sono state più volte colpite con schiaffi al volto e con ginocchiate. Una bambina è stata presa per i piedi, buttata sul lettino e presa a schiaffi.