Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trieste, neonato trovato morto in culla: padre indagato per omicidio

Cronaca

Secondo la Procura, l’uomo avrebbe maltrattato il bimbo di cinque mesi mentre lo metteva nel lettino, provocandogli ferite mortali. Accuse nei suoi confronti anche per aver usato violenza sulle sue altre figlie piccole

ascolta articolo

Un uomo di 30 anni, triestino, è indagato dalla Procura di Trieste per omicidio con l'accusa di aver causato la morte del figlio. La notizia è stata riportata dal Piccolo online. Il decesso del bimbo risale al 18 dicembre 2024: quella mattina i genitori - una coppia che vive in un appartamento in una zona periferica della città giuliana - trovarono il neonato, di 5 mesi, immobile nella sua culla. Era morto da ore, probabilmente dalla sera prima. Cioè quando, così emerge dall'inchiesta, il papà lo aveva messo a dormire. 

Accusato anche di maltrattamente delle altre figlie

Secondo la ricostruzione del Piccolo, l'uomo non avrebbe usato delicatezza e cura verso il figlio, facendogli sbattere la testa mentre lo metteva in culla. L'autopsia ha rilevato un'emorragia cerebrale e una del nervo ottico. Sul caso ha indagato la Squadra mobile della Questura di Trieste. Il 30enne - riferisce sempre il quotidiano - è accusato anche di gravi maltrattamenti nei confronti delle altre due figlie. All'epoca dei fatti, avvenuti tra il 2022 e il 2024, una aveva quattro mesi e l'altra meno di due anni. Le bimbe - secondo l'accusa - sono state più volte colpite con schiaffi al volto e con ginocchiate. Una bambina è stata presa per i piedi, buttata sul lettino e presa a schiaffi.

Leggi anche

Incidente a Milano, uomo di 81 anni investito e ucciso da un tir

Cronaca: Ultime notizie

Famiglia nel bosco, ispettori a L'Aquila. Difesa presenta ricorso

Cronaca

Gli inviati del ministro della Giustizia Carlo Nordio sono arrivati al Tribunale dei Minori del...

Novara, donna entra all'asilo con coltello in mano: bloccata col taser

Cronaca

Si è introdotta nella scuola materna e si è barricata in un locale fino a che i militari non...

Frosinone, gamba accorciata dopo intervento: risarcito dopo 13 anni

Cronaca

Il Tribunale di Cassino gli ha riconosciuto un risarcimento di quasi 150 mila euro, ritenendo...

Nola, donna entra nel Duomo e fa cadere la statua di San Paolino

Cronaca

La donna è stata incapace di spiegare i motivi del suo gesto ai carabinieri. Il manufatto del...

Matera, torta di compleanno con la svastica: pasticceria si scusa

Cronaca

A pubblicare la foto sui social è stato lo stesso negozio, che poi l'ha cancellata spiegando:...

Cronaca: i più letti