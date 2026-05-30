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Trenitalia, dal 1 luglio il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli

Cronaca

Si tratta del primo collegamento diretto tra i due capoluoghi di Puglia e Campania che unisce il Salento a Napoli senza cambi. Lo ha reso noto il gruppo spiegando che il fischio di partenza è previsto il 1° luglio da Lecce alle 18.10 mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata per il 2 luglio alle 6.45

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L'1 luglio 2026  entrerà in esercizio il primo Frecciarossa diretto Lecce - Bari - Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia (Gruppo FS) che realizza il primo collegamento diretto tra i due capoluoghi di Puglia e Campania e unisce il Salento a Napoli senza cambi. Lo ha reso noto il gruppo spiegando che il fischio di partenza è previsto il 1° luglio da Lecce alle 18.10 mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata il 2 luglio alle 6.45. In entrambe le direzioni, il servizio effettuerà fermata a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, ampliando le opportunità di viaggio e offrendo una soluzione più semplice e confortevole per gli spostamenti tra Puglia e Campania. 

La tratta Napoli-Bari in tre ore e mezza

Il nuovo treno consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all'attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello. Una soluzione che riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. Si tratta di una prima fase rispetto ai lavori della nuova linea AV/AC Napoli-Bari, al termine dei quali i tempi di percorrenza tra le due città saranno ulteriormente ridotti.

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