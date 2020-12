Ferrovie e architettura, le 40 stazioni più fascinose del mondo. FOTO

5/40 ©Paul Hermans/Wikimedia Commons

A detta di molti Antwerp-Centraal, la stazione di Anversa in Belgio, è la più bella del mondo. Costruita tra il 1895 e il 1905 su richiesta di re Leopoldo II, è famosa per il salone d'ingresso decorato con 20 tipi diversi di marmo, scalinate scenografiche e l'enorme cupola. Il suo architetto, Louis de la Censerie, l’ha realizzata in pietra, vetro e metallo. Tappa obbligatoria per chiunque parta o arrivi nella cittadina belga, è un ottimo esempio di come una stazione possa essere anche un’opera d’arte