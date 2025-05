Roland Garros, sorteggio primo turno: Sinner in campo lunedì

''Lavoro duro per cercare di raggiungere il livello fisico desiderato, il miglior feeling in campo", spiega il campione altoatesino in conferenza stampa a Parigi. Il suo primo avversario sarà Rinderknech. Tra gli italiani, i primi in gara saranno invece Paolini e Musetti nella giornata di domenica

Svelato a Parigi il programma dei primi turni di Roland Garros, con campi e orari ancora da definire. Jannik Sinner debutterà lunedì con Rinderknech, mentre i primi a scendere in campo saranno Paolini e Musetti nella giornata di domenica. Djokovic e Zverev esordiranno martedì.

“Il tifo al Roland Garros? sarà sicuramente diverso, ne sono consapevole, ma non penso che sia qualcosa contro di me, è giusto che qui supportino i giocatori locali, è normale, come avviene, per esempio, agli Us Open. A Roma c'era un'atmosfera fantastica, perché sono italiano...": Sinner, in conferenza stampa a Parigi, ha risposto così a una domanda sul tifo parigino, anche rispetto al fatto che il suo primo avversario sarà francese. "Roma mi ha dato tanta energia positiva. Qui l'energia è diversa, questo è normale", ha aggiunto Sinner, ribadendo di essere ''felice'' di giocare al Roland Garros anche se ha ricordato la difficoltà di tornare a delle condizioni fisiche ottimali dopo lo stop per il caso Clostebol. ''Lavoro duro per cercare di raggiungere il livello fisico desiderato, il miglior feeling in campo", ha detto l'altoatesino.