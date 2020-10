Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, 19 anni, con un passato da sciatore, l'azzurro può già vantare diverse partecipazioni ai più importanti tornei e una vittoria alle Next Gen Atp Finals. Nel 2019 si è aggiudicato il titolo di "Newcomer of the year", cioè di nuova stella nascente. A ottobre 2020 ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, più giovane tennista italiano di sempre a essersi spinto così avanti in un Major. FOTOSTORIA