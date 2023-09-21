Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

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Nel luglio 2021, dopo l'eliminazione al primo turno di Wimbledon, Sinner decide di non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. "La decisione è dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei - ha detto l'altoatesino - e devo concentrarmi sulla mia crescita". "Ho bisogno di questo tempo per lavorare sul mio gioco, il mio obiettivo è diventare un miglior giocatore in campo e fuori - ha aggiunto - Sono sincero con voi e spero che potrete capire il mio ragionamento. Sento che questa sia la scelta migliore per il mio futuro"