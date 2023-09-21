Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del primo italiano campione a Wimbledon
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra.
A cura di Federica Villa