Wimbledon, oggi Sinner affronta Medvedev per un posto in semifinale

Ancora Italia, ancora Jannik Sinner: il tennista altoatesino è approdato ai quarti di finale di Wimbledon, dove oggi, dalle 14.30, affronta il russo Daniil Medvedev (match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Sarà il dodicesimo confronto in carriera tra i due, il secondo a livello Slam dopo la storica finale degli Australian Open vinta dall'azzurro. Jannik ha una striscia aperta di cinque vittorie consecutive con il russo che non lo batte da Miami 2023. Oggi in campo anche Jasmine Paolini che sfida l'americana Emma Navarro. Domani toccherà invece a Lorenzo Musetti che sfiderà Taylor Fritz. Mai prima d'ora tre azzurri erano arrivati tra gli ultimi otto dello Slam più antico e prestigioso al mondo nello stesso anno.