Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana in finale al Roland Garros

La tennista toscana, 28 anni, è nata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996. A Parigi nell’ultimo atto se la vedrà con Iga Swiatek. Ma è in semifinale anche nel doppio. Dal 10 giugno entra per la prima volta nella top ten della classifica mondiale WTA. In carriera ha vinto 2 titoli, tra cui qualche mese fa il Wta 1000 di Dubai