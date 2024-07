L’azzurra va a caccia della sua seconda finale Slam e sta affrontando in semifinale la croata Donna Vekic. A seguire ci sarà l'altra semifinale, con la ceca Barbora Krejčíková contro la kazaka Elena Rybakina, vincitrice nel 2022. Domani le semifinali maschili: dopo l’eliminazione di Jannik Sinner, le speranze dell’Italia sono riposte su Lorenzo Musetti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini va a caccia della finale di Wimbledon, che sarebbe la sua seconda finale Slam dopo quella persa al Roland Garros: l’azzurra sta sfidando in semifinale la croata Donna Vekic (n.37). Paolini, n.7 del seeding ma "virtualmente" già n.5 al mondo, è la prima italiana ad arrivare così lontano a Wimbledon. A seguire ci sarà l'altra semifinale, con la ceca Barbora Krejčíková contro la kazaka Elena Rybakina, vincitrice nel 2022. Domani, poi, le semifinali maschili: dopo l’eliminazione di Jannik Sinner, le speranze dell’Italia sono riposte su Lorenzo Musetti, che affronterà Novak Djokovic. A giocarsi l’altro posto in finale saranno Daniil Medvedev, che ha battuto Sinner, e Carlos Alcaraz. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.