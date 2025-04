Serie A, il Napoli strapazza l’Empoli: 3-0. VIDEO

La partita del Maradona ha chiuso la 32esima giornata di campionato. Azzurri in vantaggio al 18’ con McTominay, servito da Lukaku. Al 56’ a segnare è l’attaccante belga. Al 61’ altro assist di Lukaku per McTominay

La cronaca di Napoli-Empoli

Il Napoli vince 3-0 contro l’Empoli al Maradona. La prima rete arriva al 18’: Lukaku serve McTominay, che calcia dal limite e supera Vasquez. Il primo tempo finisce 1-0. Il raddoppio al 56’: a segnare è Lukaku, dopo aver ricevuto palla da Olivera. Il terzo gol azzurro al 61’: altro assist di Lukaku per McTominay, che segna di testa da centro area. Finisce 3-0, con la squadra di Conte che rimane a –3 dall’Inter capolista.

Il tabellino di Napoli-Empoli 3-0 (HIGHLIGHTS)

18' pt McTominay, 10' st Lukaku, 16' st McTominay



NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi (29' st Spinazzola), Rrahmani, Juan Jesus (26' st Marin), Olivera; Gilmour (36' st Billing), Lobotka, McTominay; Politano (37' st Ngonge), Lukaku (36' st Raspadori), Neres. All.: Conte



EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti (26' st Ebuhei); Gyasi, Grassi, Henderson (37' Kovalenko), Pezzella; Fazzini (15' Colombo), Cacace (37' st Sambia); Esposito. All.: D'Aversa



Ammoniti: Lukaku, Goglichidze per gioco falloso.