Serie A, Venezia-Monza finisce 1-0. Alle 18 c’è Inter-Cagliari. VIDEO

La cronaca di Venezia-Monza

Finisce 1-0 Venezia-Monza. Partono bene gli ospiti, che vanno vicini al vantaggio con Pereira. Il Venezia risponde con una punizione pericolosa di Nicolussi-Caviglia, che Turati devia sulla traversa. Il primo tempo si chiude senza reti. Il gol della vittoria arriva al 72’: Ellertsson mette la palla in mezzo, Fila la spinge in rete in scivolata. Al 96’ rosso per il giocatore ceco (doppia ammonizione). Un minuto dopo, l’arbitro fischia la fine: primo successo nel 2025 per il Venezia, che può ancora sperare nella salvezza. Monza con un piede in B.

Il tabellino di Venezia-Monza 1-0 (HIGHLIGHTS)

27' st Fila



VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli (15' st Haps), Idzes, Candé; Zerbin, Busio (39' st Condè), Nicolussi Caviglia, Perez (25' st Doumbia), Ellertsson; Oristanio (15' st Yeboah), Gytkjaer (15' st Fila). All.: Di Francesco



MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo (5' st Caldirola), Carboni (30' st Palacios); Birindelli, Urbanski (30' st Forson), Bianco, Akpa Akpro (30' st Gagliardini), Ciurria; Dany Mota, Keita Baldé (26' pt Caprari). All. Nesta



Ammoniti: Pedro Pereira, Caldirola, Urbanski, Zerbin per gioco falloso; Yeboah, Ellertsson per proteste

Espulso: Fila per doppia ammonizione.