Europei Under 21, Slovacchia-Italia 0-1: Azzurrini ai quarti di finale

Dopo la vittoria all’esordio con la Romania, i ragazzi del ct Nunziata sono tornati in campo nella seconda partita del girone A dell'Europeo di categoria. Allo stadio di Trnava hanno affrontato i padroni di casa e hanno vinto soffrendo, decisivo un gol di Casadei. Con questo risultato la nostra Nazionale ha già strappato il pass per il prossimo turno

L'Italia Under 21 è tornata in campo questa sera nella seconda partita del girone A dell'Europeo di categoria. Gli Azzurrini hanno affrontato i padroni di casa della Slovacchia in uno stadio di Trnava sold out e hanno vinto 1-0. I ragazzi del ct Nunziata all’esordio avevano vinto di misura contro la Romania, mentre gli slovacchi avevano perso contro la Spagna nel primo impegno del torneo. Con il risultato odierno l'Italia si qualifica ai quarti di finale. Nell'altro match di oggi la Spagna ha battuto 2-1 la Romania in rimonta e anche gli iberici sono ai quarti. L'ultima gara del girone contro gli spagnoli servirà per definire il primo e il secondo posto.