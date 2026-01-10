Tennis, Musetti batte Rublev a Hong Kong e diventa n° 5 al mondo

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tennis, Musetti batte Rublev a Hong Kong: vola in finale e diventa n° 5 al mondo

Sport
©Ansa

Oltre alla conquista di un posto in finale nel "Bank of China Tennis Open", il campione azzurro entra in top 5. Per per la prima volta l'Italia ha due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973. Si tratta del terzo italiano a conquistare quella piazza nell'era del ranking computerizzato dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi 5 del mondo il 10 agosto 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta la Top 5 il 2 ottobre 2023

ascolta articolo

Lorenzo Musetti diventa numero cinque nella classifica ATP. L'azzurro ha infatti conquistato con una vittoria un posto nella finale nel "Bank of China Tennis Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, giocato sui campi in cemento di Hong Kong, e punti decisivi per il ranking. Musetti, testa di serie numero 1, si è imposto sul russo Andrey Rublev in rimonta e in tre set con il punteggio di 6-7 (3), 7-5, 6-4 in 2 ore e 45 minuti di gioco. Il tennista di Carrara si giocherà il titolo con il vincente della seconda semifinale tra Giron e Bublik.

La conquista del quinto posto ATP

Per Musetti la vittoria vale anche l'ingresso nella Top five del ranking. L'Italia, dunque, ha per la prima volta due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973. Si tratta del terzo italiano in Top 5 nell'era del ranking computerizzato dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi 5 del mondo il 10 agosto 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta la Top 5 il 2 ottobre 2023. Musetti sale a 4.105 punti, scavalcando Alex De Minaur, fermo a 4.080 dopo l'eliminazione dell'Australia in United Cup ed è dunque sicuro di raggiungere la Top 5 e il nuovo best ranking. 

Musetti esulta: "Orgoglioso del livello messo in campo"

"Non avevo mai giocato così ad Hong Kong. Ogni volta che io alzavo il livello, Rublev faceva lo stesso, ma fortunatamente alla fine ce l'ho fatta. Sono orgoglioso del livello che ho messo in campo". Lorenzo Musetti non nasconde la gioia dopo la vittoria contro Rublev. "Guarderò la semifinale, ma proverò anche a riposarmi, sono contentissimo di giocare due finali", ha aggiunto il toscano, che sarà impegnato anche nella finale di doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, contro Rublev/Khachanov o Kirkov/Stevens.

epa12639943 Carlos Alcaraz (R) of Spain hugs Jannik Sinner of Italy after winning the Hyundai Card Super Match in Incheon, South Korea, 10 January 2026. EPA/HAN MYUNG-GU

Approfondimento

Tennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz: a Seul vince lo spagnolo

Sport: Ultime notizie

Tennis, Musetti batte Rublev a Hong Kong e diventa n° 5 al mondo

Sport

Oltre alla conquista di un posto in finale nel "Bank of China Tennis Open", il campione...

Tennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz: a Seul vince lo spagnolo

Sport

Prima sfida del 2026 per l'italiano e lo spagnolo, rispettivamente numero 2 e numero 1 al mondo:...

epa12639943 Carlos Alcaraz (R) of Spain hugs Jannik Sinner of Italy after winning the Hyundai Card Super Match in Incheon, South Korea, 10 January 2026. EPA/HAN MYUNG-GU

Roma, i trofei di tennis nei reparti del Gemelli: presente anche Abodi

Sport

Al Policlinico romano è andata in scena la tappa del Trophy Tour 2025/2026 che ha esposto in...

F1, svelato il nuovo nome della Ferrari: si chiamerà SF-26

Sport

"Una nuova era comincia con la SF-26", ha scritto su Instagram la scuderia del Cavallino...

Fiamma olimpica Milano-Cortina 2026: oggi la tappa a Genova

Sport

Prosegue il cammino della Torcia che arriva nel capoluogo ligure. Partenza alle 17 da Boccadasse...

Sport: I più letti