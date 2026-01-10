Tennis, Musetti batte Rublev a Hong Kong e diventa n° 5 al mondo

Oltre alla conquista di un posto in finale nel "Bank of China Tennis Open", il campione azzurro entra in top 5. Per per la prima volta l'Italia ha due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973. Si tratta del terzo italiano a conquistare quella piazza nell'era del ranking computerizzato dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi 5 del mondo il 10 agosto 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta la Top 5 il 2 ottobre 2023

Lorenzo Musetti diventa numero cinque nella classifica ATP. L'azzurro ha infatti conquistato con una vittoria un posto nella finale nel "Bank of China Tennis Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, giocato sui campi in cemento di Hong Kong, e punti decisivi per il ranking. Musetti, testa di serie numero 1, si è imposto sul russo Andrey Rublev in rimonta e in tre set con il punteggio di 6-7 (3), 7-5, 6-4 in 2 ore e 45 minuti di gioco. Il tennista di Carrara si giocherà il titolo con il vincente della seconda semifinale tra Giron e Bublik.

La conquista del quinto posto ATP

Per Musetti la vittoria vale anche l'ingresso nella Top five del ranking. L'Italia, dunque, ha per la prima volta due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973. Si tratta del terzo italiano in Top 5 nell'era del ranking computerizzato dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi 5 del mondo il 10 agosto 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta la Top 5 il 2 ottobre 2023. Musetti sale a 4.105 punti, scavalcando Alex De Minaur, fermo a 4.080 dopo l'eliminazione dell'Australia in United Cup ed è dunque sicuro di raggiungere la Top 5 e il nuovo best ranking.