Milano Torino 2026, vince Thomas Pidcock. Pellizzari è quarto. La classifica dei primi 10
Il ciclista britannico ha conquistato la 107esima edizione della classica più antica al mondo, arrivata a 150 anni di vita: ha attaccato a poche centinaia di metri dal traguardo, lasciandosi alle spalle il norvegese Tobias Johannessen e lo sloveno Primoz Roglic. Quarto posto per il migliore degli italiani, Giulio Pellizzari. Tra i primi dieci si sono piazzati anche Lorenzo Fortunato e Alessandro Fancellu
- Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro) ha vinto la 107esima edizione della Milano-Torino, arrivata a 150 anni di vita: si tratta della classica più antica al mondo, che precede di pochi giorni la Milano-Sanremo. L'anno scorso ha vinto Isaac Del Toro, assente in questa edizione dopo aver vinto la Tirreno Adriatico qualche giorno fa.
- Al termine del percorso di 174 km con partenza da Rho, il britannico Thomas Pidcock ha portato il suo attacco a poche centinaia di metri dal traguardo, lasciandosi alle spalle il norvegese Tobias Johannessen e lo sloveno Primoz Roglic. Quarto posto per il migliore degli italiani, Giulio Pellizzari. Tra i primi dieci si sono piazzati anche Lorenzo Fortunato e Alessandro Fancellu. Ecco le prime dieci posizioni.
- La Milano-Torino, che fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni, si è conclusa con una doppia salita al colle di Superga e proprio nell'ascesa finale Pidcock ha portato il suo attacco per ottenere il dodicesimo successo da professionista in 3:48:45, precedendo di quattro secondi Johannessen e di cinque Roglic. Il britannico sarà tra i protagonisti anche nella Milano-Sanremo di sabato prossimo, così come l'azzurro Pellizzari.
- Secondo classificato Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), con un ritardo di 4 secondi.
- Terzo Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe): +0:05 il ritardo dal primo.
- Quarto il primo degli italiani: Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), +0:11.
- Quinto Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), +0:13.
- Sesto Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost), +0:15.
- Settimo Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA), +0:18.
- Ottavo l'altro italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), +0:25.
- A chiudere la classifica top10 della Milano-Torino 2026 ci sono al nono posto l'italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort, +0:36 il suo ritardo) e al decimo posto Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team, +0:41).