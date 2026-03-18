Il ciclista britannico ha conquistato la 107esima edizione della classica più antica al mondo, arrivata a 150 anni di vita: ha attaccato a poche centinaia di metri dal traguardo, lasciandosi alle spalle il norvegese Tobias Johannessen e lo sloveno Primoz Roglic. Quarto posto per il migliore degli italiani, Giulio Pellizzari. Tra i primi dieci si sono piazzati anche Lorenzo Fortunato e Alessandro Fancellu