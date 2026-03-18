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British Tom Pidcock (Pinarello–Q36.5 Pro Cycling Team) celebrates on the podium of the Milano-Torino 2026 cycling race with second Tobias Halland Johannessen (L) (Uno X Mobility) and third Primoz Roglic (Red Bull Bora hansgrohe), in Superga near Turin, on March 18, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Milano Torino 2026, vince Thomas Pidcock. Pellizzari è quarto. La classifica dei primi 10

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Il ciclista britannico ha conquistato la 107esima edizione della classica più antica al mondo, arrivata a 150 anni di vita: ha attaccato a poche centinaia di metri dal traguardo, lasciandosi alle spalle il norvegese Tobias Johannessen e lo sloveno Primoz Roglic. Quarto posto per il migliore degli italiani, Giulio Pellizzari. Tra i primi dieci si sono piazzati anche Lorenzo Fortunato e Alessandro Fancellu

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