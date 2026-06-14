I Knicks campioni dell'Nba dopo 53 anni, New York in festa

Vincendo in rimonta gara 5 contro gli Spurs, per 94 a 90, Brunson e compagni si sono laureati campioni dell'Nba. Per le strade di New York è scoppiata la festa. E anche Donald Trump si è congratulato

L'ultima volta era stata nel 1973, ora i Knicks sono tornati sul tetto del mondo 53 anni dopo. New York, infatti, battendo gli Spurs di San Antonio 94 a 90 trascinati da Jalen Brunson, cuore e anima della squadra, a referto con 45 punti, hanno vinto anche gara 5 delle Finals e conquistato il titolo assoluto. Anche questa volta, i Knicks hanno vinto in rimonta, recuperando 16 punti di svantaggio sulle spalle proprio di un leggendario Brunson, nominato MVP delle finali. Inutile, per gli avversari, una prova da 25 punti del rookie Dylan Harper e la doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi di Victor Wembanyama.

L'esplosione di gioia per la città

La vittoria dei Knicks ha fatto esplodere di gioia New York, con tantissimi tifosi per le strade radunate davanti ai maxi-schermi allestiti in tutta la città che hanno invaso la città di colori blu e arancione. "History", ha scritto il sindaco Zohran Mamdani. Per le strade si è udita "Empire State of Mind", la canzone di Jay-Z e Alicia Key. L'entusiasmo è stato alle stelle.