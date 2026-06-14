I Knicks campioni dell'Nba dopo 53 anni, New York in festa

Vincendo in rimonta gara 5 contro gli Spurs, per 94 a 90, Brunson e compagni si sono laureati campioni dell'Nba. Per le strade di New York è scoppiata la festa. E anche Donald Trump si è congratulato
L'ultima volta era stata nel 1973, ora i Knicks sono tornati sul tetto del mondo 53 anni dopo. New York, infatti, battendo gli Spurs di San Antonio 94 a 90 trascinati da Jalen Brunson, cuore e anima della squadra, a referto con 45 punti, hanno vinto anche gara 5 delle Finals e conquistato il titolo assoluto. Anche questa volta, i Knicks hanno vinto in rimonta, recuperando 16 punti di svantaggio sulle spalle proprio di un leggendario Brunson, nominato MVP delle finali. Inutile, per gli avversari, una prova da 25 punti del rookie Dylan Harper e la doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi di Victor Wembanyama.
L'esplosione di gioia per la città
La vittoria dei Knicks ha fatto esplodere di gioia New York, con tantissimi tifosi per le strade radunate davanti ai maxi-schermi allestiti in tutta la città che hanno invaso la città di colori blu e arancione. "History", ha scritto il sindaco Zohran Mamdani. Per le strade si è udita "Empire State of Mind", la canzone di Jay-Z e Alicia Key. L'entusiasmo è stato alle stelle.
La delusione di San Antonio
La polizia è stata in allerta per evitare che ci si verificassero incidenti, il traffico è andato completamente in tilt con i fan dei Knicks che hanno invaso letteralmente New York. A San Antonio, dove si è giocata la partita, i giocatori hanno invece terminato la decisiva gara 5 in lacrime.
La coppa alzata al cielo
Brunson dopo aver abbracciato a bordo campo il padre, l'ex giocatore di Nba Rick Brunson, è riuscito a dire solo poche, commosse, parole ai microfoni di Espn prima di salire sul palco d'onore e alzare la coppa al cielo.
La decisiva gara 5
I Knicks, alla fine, hanno conquistato 4 gare contro gli Spurs, che ne hanno vinta solo una. Nella decisiva gara 5 a San Antonio hanno dovuto rimontare, così come era accaduto nel precedente incontro, quando si era verificata la pià significativa rimonta durante le Finals di Nba. Gli ultimi quattro minuti di gara 5 sono stati carichi di tensione. Un tiro dalla media distanza di Brunson a un minuto e cinque secondi dalla fine aveva portato i Knicks in vantaggio 90 a 88. Wembanyama ha provato a guidare i suoi negli ultimi minuti, ma non ci è riuscito. Alla fine della partita ha lasciato subito il campo. Durante il match ha segnato 19 punti, e quando il suo ultimo tentativo da tre punti è fallito, la Grande Mela è praticamente impazzita di gioia.
Le congratulazioni di Trump
Il presidente americano Donald Trump, attraverso i social, si è congratulato con i New York Knicks e con Jim Dolan per la vittora delle Nba finals. "Che anno è stato - ha scritto su Truth - ma soprattutto che incredibili vittorie nei playoff abbiamo visto tutti, in particolare le ultime quattro. Forse le più grandi nella storia del basket. Inoltre - ha aggiunto il presidente Usa - stasera è nata una superstar. Il suo nome è Jalen Brunson, e - ha concluso - ce ne sono altri, tra cui Karl-Anthony Towns, OG Anunoby e il grande Patriot, Mitchell Robinson!"