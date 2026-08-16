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Mondiali ginnastica ritmica, Raffaeli vince l'argento nel cerchio

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Alla 'Festhalle" di Francoforte in Germania la ventiduenne ha totalizzato 30.500 punti diventando vicecampionessa dopo l'ucraina Onofiichuk e la tedesca Varfolomeev

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Sofia Raffaeli si è laureata vicecampionessa del mondo al cerchio nella ginnastica artistica. La ginnasta azzurra alla 'Festhalle' di Francoforte in Germania, ha totalizzato 30.500 punti venendo preceduta dall'ucraina Taisiia Onofriichuk (30.700). Bronzo alla tedesca Daria Varfolomeev (30.400).

Solo due giorni fa Raffaeli, 22 anni, portacolori delle Fiamme Oro soprannominata 'Vulcano di Chiaravalle', aveva conquistato la medaglia di bronzo nell'all-around diventando la così prima atleta italiana a strappare il pass - è assegnato inizialmente al comitato olimpico nazionale e non all'atleta - per i Giochi olimpici di Los Angeles 2028.

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