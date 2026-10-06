Jannik Sinner, stagione finita per infortunio. L'annuncio sui social

"La stagione è ufficialmente conclusa, con il mio staff abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%", ha spiegato Sinner. Il tennista salterà quindi tutti gli appuntamenti di fine stagione, comprese le Atp Finals di Torino. "Il finale delle ultime stagioni, specialmente a Torino, mi ha regalato bellissime emozioni e sentimenti. Vi ringrazio per il supporto e speriamo di rivederci presto in campo".

Fitp: "La salute di Sinner è priorità assoluta, federazione al suo fianco"

Alla decisione del campione azzurro ha reagito anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. "La tutela dell'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico", ha dichiarato Binaghi. "In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l'affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre".