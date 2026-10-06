Jannik Sinner, stagione finita per infortunio. L'annuncio sui social

Il numero uno nel ranking mondiale ha annunciato la fine della stagione 2026 per sottoporsi a una terapia conservativa al ginocchio destro. Al suo fianco la Fitp, per il presidente Angelo Binaghi la tutela dell'integrità fisica dell'azzurro viene prima di qualsiasi risultato sportivo
Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Il numero uno del ranking mondiale ha comunicato la decisione attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro.
La scelta dopo i consulti medici
Dopo una serie di consulti specialistici, il tennista azzurro proseguirà con una terapia conservativa per trattare la tendinopatia al ginocchio destro. Lo staff medico ha raccomandato di intervenire subito per favorire una completa guarigione.
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Il messaggio ai tifosi
"La stagione è ufficialmente conclusa, con il mio staff abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%", ha spiegato Sinner. Il tennista salterà quindi tutti gli appuntamenti di fine stagione, comprese le Atp Finals di Torino. "Il finale delle ultime stagioni, specialmente a Torino, mi ha regalato bellissime emozioni e sentimenti. Vi ringrazio per il supporto e speriamo di rivederci presto in campo".
Fitp: "La salute di Sinner è priorità assoluta, federazione al suo fianco"
Alla decisione del campione azzurro ha reagito anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. "La tutela dell'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico", ha dichiarato Binaghi. "In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l'affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre".