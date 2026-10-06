Cos'è la sindrome della bandelletta ileotibiale, il problema di Sinner

Introduzione

Jannik Sinner chiude in anticipo il 2026. Il numero uno al mondo ha annunciato sui social che dovrà fermarsi per curare il problema al ginocchio e che tornerà direttamente nella prossima stagione, saltando quindi anche le ATP Finals in programma dal 15 al 22 novembre all'Inalpi Arena di Torino. "La stagione è ufficialmente conclusa, con il mio staff abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%", ha detto in un video il tennista altoatesino. Non c'è ancora stata una conferma ufficiale sulla natura dell'infortunio, ma prende sempre più consistenza l'ipotesi della sindrome della bandelletta ileotibiale, conosciuta anche come "ginocchio del corridore". Ecco quali sono i sintomi e le cure principali per far fronte a questo patologia, per capire che cosa comporta e quale possa essere il percorso di recupero di Sinner.