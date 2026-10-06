Introduzione
Il tennista azzurro ha annunciato il 6 ottobre la fine anticipata della sua stagione 2026. L'altoatesino ha comunicato la decisione attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. E con questa decisione è sicuro che perderà il suo status di numero 1 del mondo. Al momento infatti Sinner è ancora in testa al ranking ATP, inseguito dal tedesco Alexander Zverev che lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
Quello che devi sapere
Lo stop di Sinner
Jannik Sinner è fermo per infortunio dal giorno della vittoria a Wimbledon (12 luglio), il secondo trionfo di fila ai Championships: da lì, come spiegato da Sky Sport, l’infiammazione al ginocchio destro ha costretto il fenomeno italiano a saltare cinque grandi appuntamenti consecutivi del calendario: i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli Us Open, l’Atp 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Poi, il 6 ottobre, è arrivata la notizia - data da Jannik stesso - dello stop per tutto quel che resta della stagione 2026. "La stagione è ufficialmente conclusa, con il mio staff abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%", ha spiegato Sinner.
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Sinner non sarà più numero 1
Con il suo stop, il 25enne perderà il suo status di numero 1 del mondo: al momento Sinner svetta ancora in testa al ranking ATP con 11.000 punti, tallonato però dal tedesco Alexander Zverev (9.720), che lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane. Come? Sinner scarta 50 punti con il Masters 1000 di Shanghai e poi arriverà la parte più pesante di "perdita", nelle prossime settimane: 500 punti per il trionfo dello scorso anno a Vienna, 1.000 per l’affermazione a Parigi e 1.500 per l’apoteosi da imbattuto alle ATP Finals 2025. In sostanza, l'azzurro si vedrà privato di 3.050 punti nelle prossime settimane e chiuderà l’annata con all’attivo 7.950 punti. Zverev invece scarterà 50 punti in Cina, 330 in Austria, 400 in Francia e 200 a Torino: un totale di "soli" 980 punti che lo farebbe scivolare a 8.740 punti, anche quando non dovesse vincere nei prossimi appuntamenti. Dunque, è solo questione di tempo perché avvenga l'avvicendamento al vertice.
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Come funziona il ranking
Occorre però fare un passo indietro e capire come funziona il sistema di punteggio. Ogni tennista, quando partecipa a un torneo, ottiene un numero definito di punti in base al risultato: pochi se esce subito, molti se vince. I punti valgono per un anno intero, fino all’edizione successiva del torneo. La classifica ATP prende in considerazione tutti i punti fatti dai singoli tennisti nelle 52 settimane precedenti: il ranking si aggiorna di settimana in settimana, e dunque riflette l’andamento delle performance degli atleti.
Gli ostacoli per Sinner
Questo vuol dire che un tennista campione di un torneo, nel caso lo rivinca l’anno successivo, non guadagna ulteriore punti ma ‘difende’ quelli che aveva già: se invece viene eliminato, perde punti rispetto all’anno successivo. Ed è proprio questa dinamica a rendere impossibile la difesa del numero 1 di Sinner: da qui a fine anno avrebbe dovuto difendere le vittorie a Vienna, Parigi e alle ATP Finals. E, non potendolo fare, perderà, come detto, migliaia di punti.
Quando ci sarà il sorpasso di Zverev
Quello che per ora è certo, è che Sinner sarà in testa al ranking ATP almeno fino a domenica 1° novembre, giorno della finale di Vienna. A seguire, a un certo punto, verrà superato da Zverev che diventerà n.1 per la prima volta in carriera.
Potrebbe succedere già lunedì 2 novembre (in caso di vittoria a Shanghai e semifinale in Austria, come ricorda Sky Sport), o lunedì 9 novembre (dopo il Masters 1000 di Parigi), o, ancora, alle successive ATP Finals 2026.
In che posizione rientrerà Sinner nel 2027?
Se i calcoli su Zverev sono relativamente facili, è invece impossibile dire con certezza in che posizione sarà Sinner quando tornerà a giocare. Probabilmente - ma molto dipenderà dallo spagnolo Alcaraz - se tornerà a inizio 2027 sarà n.2 (prima degli Australian Open avrà infatti 7.950 punti).
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