Jannik Sinner è fermo per infortunio dal giorno della vittoria a Wimbledon (12 luglio), il secondo trionfo di fila ai Championships: da lì, come spiegato da Sky Sport, l’infiammazione al ginocchio destro ha costretto il fenomeno italiano a saltare cinque grandi appuntamenti consecutivi del calendario: i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli Us Open, l’Atp 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Poi, il 6 ottobre, è arrivata la notizia - data da Jannik stesso - dello stop per tutto quel che resta della stagione 2026. "La stagione è ufficialmente conclusa, con il mio staff abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%", ha spiegato Sinner.



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