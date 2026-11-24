La data spartiacque è il 12 luglio, quando Sinner ha festeggiato lo storico bis a Wimbledon. Da allora sono passati mesi fatti di rinvii, rinunce, consulti medici, proprio per scongiurare l'intervento chirurgico. Aveva deciso di chiudere il 2026 in anticipo dando appuntamento al prossimo anno: l'ottimismo lo aveva portato a dirsi pronto per l'evento-show di Riad, spostato causa guerra a fine dicembre. Poi la decisione di operarsi ha cambiato nuovamente gli scenari.

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