Introduzione
Il tennista azzurro è stato operato con successo al ginocchio. L’intervento chirurgico a Turku, in Finlandia, è stato eseguito dal professor Lasse Lempainen dopo i mesi trascorsi a tentare il recupero con terapie conservative. Alla fine Sinner e il suo staff hanno optato per la chirurgia per effettuare l'allungamento della bandelletta iliotibiale con l'obiettivo di rendere questo tendine più elastico. Ora parte la lunga operazione per tornare in campo.
Quello che devi sapere
Quanto starà fuori Sinner
L'intervento al ginocchio destro è tra i meno invasivi per il tipo di patologia, ma richiederà comunque tempi di recupero piuttosto lunghi. Lo stop clinico è di circa tre mesi, ma poi servirà altro tempo per riprendere la vera confidenza sul campo, con le estreme sollecitazioni alle ginocchia del tennis di oggi. L'ipotesi è di altri 60-90 giorni, dunque cinque mesi totali secondo la previsione più realistica, con Sinner che potrebbe così tornare in campo ad aprile, magari sulla terra rossa del Masters di Montecarlo.
Vedi anche: Jannik Sinner operato al ginocchio in Finlandia, intervento riuscito
Il parere dell’esperto
Il professor Ezio Adriani, Direttore del Centro di Traumatologia dello Sport e Chirurgia del Ginocchio, Fondazione Policlinico Gemelli, Università Cattolica di Roma, ha confermato lo stop clinico di circa tre mesi per Sinner dopo l'intervento cui si è sottoposto per la tendinopatia o sindrome della bandelletta ileotibiale, un tendine che va dall'anca al ginocchio. Ma l’esperto sottolinea: "La parola sulla prognosi la può dare solo il chirurgo che l'ha operato, noi possiamo fare solo delle ipotesi, ma non conosciamo le varianti che possono modificare le tempistiche di guarigione”.
Leggi anche: Cos'è la sindrome della bandelletta ileotibiale, il problema di Sinner
Quali tornei salterà
Gli Australian Open, che sembravano il primo vero appuntamento per rivedere in campo l'ex n.1, sono naturalmente da archiviare. Sinner salterà con certezza il primo Slam stagionale a gennaio e i tornei al chiuso sul cemento di febbraio (come Rotterdam e Doha). In uno scenario molto ottimistico potrebbe tornare per il Sunshine Double americano, nei Masters 1000 di Indian Wells (al via il 3 marzo) o Miami (17 marzo). Ma l’ipotesi più credibile si spinge al rientro ad aprile 2027.
Leggi anche: Jannik Sinner sbarca su TikTok: "Vi mostrerò il dietro le quinte, grazie per l'affetto"
Il possibile ritorno
L'inizio della stagione europea sulla terra battuta sarebbe il momento ideale per un ritorno graduale, con Montecarlo nel mirino. Infine c'è l’opzione prudenziale (maggio-giugno 2027). Qualora la ripresa dal punto di vista atletico richiedesse più tempo del previsto, il rientro slitterebbe alla fase centrale della stagione sulla terra in Europa (Madrid, Roma) o al Roland Garros.
Cosa succederà alla classifica di Sinner?
Nel tennis il ranking non viene congelato dagli infortuni, ma continua a scorrere in base al sistema delle 52 settimane. Sinner chiuderà il 2026 al secondo posto mondiale con 7.950 punti, alle spalle di Alexander Zverev a quota 10.350 e con appena 350 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, salito a 7.600 grazie al successo nelle Atp Finals. Il bottino di Sinner è frutto della straordinaria prima metà di stagione 2026, motivo per cui il peso in classifica sarà inevitabile. I punti conquistati sulla terra rossa (3.000 tra Montecarlo, Madrid e Roma) e sull'erba di Wimbledon (2.000) fungeranno da paracadute almeno fino alla primavera inoltrata, permettendogli di ripartire comunque tra i primi anche rientrando ad aprile.
Il ranking protetto
Ci sarebbe poi lo strumento del ranking protetto. Superando le 26 settimane consecutive di stop (soglia che raggiungerà il 10 gennaio 2027), Sinner maturerà il diritto di richiederlo. Consente a un giocatore fermo per infortunio di iscriversi ad un massimo di 9 tornei (nei primi 9 mesi dal rientro) utilizzando la media delle posizioni occupate nei primi tre mesi successivi all'ultimo match giocato. Tuttavia, è molto probabile che non ne abbia alcun bisogno: il ranking protetto serve infatti solo a garantire l'accesso diretto ai tabelloni principali evitando le qualificazioni, ma non assicura lo status di testa di serie. Se l'azzurro rientrerà come previsto entro aprile 2027, la sua classifica reale sarà già ampiamente sufficiente per accedere di diritto ad ogni torneo e godere di un seeding favorevole.
Cosa è successo
La data spartiacque è il 12 luglio, quando Sinner ha festeggiato lo storico bis a Wimbledon. Da allora sono passati mesi fatti di rinvii, rinunce, consulti medici, proprio per scongiurare l'intervento chirurgico. Aveva deciso di chiudere il 2026 in anticipo dando appuntamento al prossimo anno: l'ottimismo lo aveva portato a dirsi pronto per l'evento-show di Riad, spostato causa guerra a fine dicembre. Poi la decisione di operarsi ha cambiato nuovamente gli scenari.
Vedi anche: Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del primo italiano campione a Wimbledon