È il Gruppo A4 quello in cui resta ancora da assegnare un posto per i quarti di finale. Il Portogallo, primo con 12 punti, è già matematicamente qualificato e può ancora chiudere al primo posto: gli basterà non perdere contro il Galles oppure sperare che la Danimarca non batta la Norvegia. La Danimarca, seconda con 9 punti, ha invece la qualificazione nelle proprie mani. Un pareggio contro la Norvegia sarà sufficiente per accedere ai quarti. In caso di vittoria, i danesi potranno anche conquistare il primo posto, ma soltanto se contemporaneamente il Portogallo perderà contro il Galles. Una sconfitta, al contrario, li farebbe scivolare al terzo posto, con conseguente accesso agli spareggi della Lega A/B. Anche la Norvegia, attualmente terza con 6 punti, può ancora conquistare la qualificazione ai quarti: per riuscirci dovrà battere la Danimarca. In caso di mancata vittoria, accederà agli spareggi della Lega A/B. Il Galles, fermo a 3 punti, è invece matematicamente quarto e dovrà disputare gli spareggi per mantenere il proprio posto nella Lega A. Le ultime due partite del girone sono in programma martedì 17 novembre alle 20:45: Danimarca-Norvegia e Galles-Portogallo.