Introduzione
Dopo l'eliminazione dell'Italia in seguito alla sconfitta col Belgio, la fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 entra nella sua fase decisiva. Sette delle otto squadre che accederanno ai quarti di finale sono già qualificate: Germania, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo e Spagna hanno infatti conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta, in programma a marzo. Resta da assegnare un solo posto, quello del Gruppo A4, dove Danimarca e Norvegia si giocano la qualificazione nello scontro diretto. Per le altre nazionali, invece, la posta in palio riguarda la permanenza nella Lega A, gli spareggi per evitare la retrocessione o la discesa diretta nella seconda divisione della competizione. Ecco la situazione nei quattro gironi e gli scenari ancora possibili.
Quello che devi sapere
Nations League, come funzionano qualificazioni e retrocessioni
Il regolamento della Nations League prevede che le prime due classificate di ciascun girone della Lega A accedano ai quarti di finale. Le due migliori terze mantengono invece il proprio posto nella massima divisione, mentre le altre due terze e le due migliori quarte devono disputare gli spareggi della Lega A/B contro le quattro seconde classificate della Lega B. Le due peggiori quarte classificate retrocedono direttamente nella Lega B. La posizione finale nei rispettivi raggruppamenti determina quindi non soltanto il percorso nella competizione, ma anche la possibilità di restare nella massima divisione della Nations League.
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Gruppo A1, Francia e Belgio ai quarti: Italia salva
Nel Gruppo A1 la Francia ha conquistato il primo posto con 13 punti, seguita dal Belgio a quota 12. Entrambe le nazionali hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale. L'Italia ha chiuso al terzo posto con 10 punti e rimane in Lega A. La Turchia, ferma a zero punti, ha invece terminato il girone all'ultimo posto e retrocede direttamente in Lega B.
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Gruppo A2, Germania e Paesi Bassi qualificati insieme alla Grecia
Situazione particolarmente equilibrata nel Gruppo A2, dove Germania, Paesi Bassi e Grecia hanno terminato la fase a gironi tutte con 11 punti. In base alla classifica finale, la Germania ha conquistato il primo posto, mentre gli olandesi si sono piazzati secondi. Entrambe accedono ai quarti di finale. La Grecia chiude invece al terzo posto e conserva il proprio posto nella Lega A. La Serbia, ultima con zero punti, dovrà invece affrontare gli spareggi della Lega A/B.
Gruppo A3, Inghilterra e Spagna ai quarti: Croazia agli spareggi
Nel Gruppo A3 sono Inghilterra e Spagna le due nazionali qualificate alla fase successiva. Gli inglesi hanno chiuso al primo posto, mentre gli spagnoli si sono classificati secondi: entrambe le squadre hanno raccolto 15 punti. La Croazia ha terminato il raggruppamento al terzo posto con 6 punti e accederà agli spareggi della Lega A/B. La Cechia, invece, ha chiuso senza conquistare punti e retrocede direttamente in Lega B.
Gruppo A4, Danimarca-Norvegia decide l'ultimo posto ai quarti
È il Gruppo A4 quello in cui resta ancora da assegnare un posto per i quarti di finale. Il Portogallo, primo con 12 punti, è già matematicamente qualificato e può ancora chiudere al primo posto: gli basterà non perdere contro il Galles oppure sperare che la Danimarca non batta la Norvegia. La Danimarca, seconda con 9 punti, ha invece la qualificazione nelle proprie mani. Un pareggio contro la Norvegia sarà sufficiente per accedere ai quarti. In caso di vittoria, i danesi potranno anche conquistare il primo posto, ma soltanto se contemporaneamente il Portogallo perderà contro il Galles. Una sconfitta, al contrario, li farebbe scivolare al terzo posto, con conseguente accesso agli spareggi della Lega A/B. Anche la Norvegia, attualmente terza con 6 punti, può ancora conquistare la qualificazione ai quarti: per riuscirci dovrà battere la Danimarca. In caso di mancata vittoria, accederà agli spareggi della Lega A/B. Il Galles, fermo a 3 punti, è invece matematicamente quarto e dovrà disputare gli spareggi per mantenere il proprio posto nella Lega A. Le ultime due partite del girone sono in programma martedì 17 novembre alle 20:45: Danimarca-Norvegia e Galles-Portogallo.