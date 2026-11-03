Giro d'Italia 2027, il percorso: tutte le 21 tappe da Trieste a Roma

Introduzione

Ventuno tappe e oltre 3.400 km che decideranno chi alzerà al cielo il trofeo di una tra le corse a tappe più importanti del mondo. È stata presentata a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, l'edizione numero 110 del Giro d'Italia, che si terrà dall'8 al 30 maggio 2027. La corsa rosa vedrà i corridori impegnati sui 3.418,9 chilometri previsti dal percorso, suddiviso in sei tappe per velocisti, otto di media montagna, cinque di alta montagna e due crono individuali, con due giorni di riposo. Il Giro partirà da Trieste, la prima frazione delle 21 previste lungo tutta l'Italia passando anche per la Slovenia (seconda tappa Lubiana-Koper), fino alla grande chiusura di Roma del 30 maggio. "Arriveremo nella Capitale per la quinta volta di fila, la nona complessiva. L'arrivo a Roma è emozionante e bello", sono state le parole di Urbano Cairo, presidente del gruppo Rcs.