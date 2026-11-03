Serie A 2026-2027, tutti gli allenatori esonerati in campionato

Introduzione
Il campionato italiano di calcio di Serie A maschile è iniziato da due mesi e mezzo e dopo 10 giornate ci sono già stati cinque cambi in panchina. A pesare, quasi sempre, sono stati i risultati negativi, ma non sono mancati i casi di dissapori tra guida tecnica e dirigenza. Dal divorzio tra Fabio Grosso e la Fiorentina alla fine del già lungo rapporto tra Kosta Runjaić e l’Udinese, ecco cosa è cambiato finora.
Quello che devi sapere
Fabio Grosso
Il primo allenatore a saltare in questa stagione 2026/27 della Serie A, il 6 settembre, è stato Fabio Grosso. A pesare, forse anche più delle 3 sconfitte nelle prime 3 giornate di campionato e dell’ultimo posto in classifica, le divergenze sulla costruzione della rosa nel corso del mercato estivo. Grosso è stato sostituito da Paolo Vanoli, che aveva già guidato la Fiorentina alla salvezza nella scorsa stagione da subentrante, salvo poi non essere confermato sulla panchina viola. Con 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in sette partite ha risollevato per ora le sorti della squadra portandolo al momento fuori dalla zona retrocessione, al sedicesimo posto in classifica.
Domenico Tedesco
Dieci giorni più tardi è stato il turno di Domenico Tedesco. Il tecnico ex Schalke, Lipsia e Fenerbahçe è stato esonerato dal Bologna dopo un avvio di campionato con un punto in quattro partite. Al suo posto è arrivato Raffaele Palladino, che nelle sei giornate successive ha messo insieme 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, portando la squadra dal sedicesimo al nono posto.
Carlos Cuesta
Il 27 settembre, il Parma ha annunciato la rescissione consensuale del contratto che lo legava a Carlos Cuesta, giovanissimo allenatore tra le rivelazioni della passata stagione. Cuesta aveva fatto registrare una partenza con 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, con la squadra 15esima. Un piazzamento comunque sopra la linea di galleggiamento della zona retrocessione, ma non sufficiente a soddisfare la dirigenza del club emiliano che ha optato per il cambio in panchina proprio dopo la prima vittoria in campionato contro il Genoa. A pesare la differenza di vedute tra allenatore e società. Al suo posto è arrivato Alberto Gilardino, che ha messo insieme 3 sconfitte di fila prima di trovare 4 punti nelle ultime 2 partite contro Udinese e Parma, mantenendo così finora la quindicesima posizione in classifica.
Giovanni Stroppa
Il Venezia ha atteso 6 partite, tutte perse, prima di optare per l’esonero di Giovanni Stroppa, l’allenatore che aveva riportato la squadra in Serie A. L’esonero è avvenuto il 13 ottobre a causa dei risultati negativi dei lagunari. Al suo posto è arrivato Davide Nicola, allenatore ritenuto specialista in salvezze complicate, spesso raggiunte in corsa, che però, al momento, non è riuscito a migliorare di molto la situazione. Dopo l’illusoria vittoria all’esordio sul Napoli, sono arrivate infatti tre sconfitte con Genoa, Inter e Como. E la squadra rimane ferma all’ultimo posto in classifica.
Kosta Runjaić
Dopo due stagioni positive, concluse con un dodicesimo posto e un decimo posto, si è interrotta l’esperienza di Kosta Runjaić all’Udinese. Il tecnico tedesco paga un avvio di stagione negativo. Dopo l'illusione di 4 punti nelle prime due partite contro Como (1-1) e Monza (vittoria in trasferta per 3-2), sono arrivate infatti 6 sconfitte e 1 pari, per un totale di 5 punti che sono valsi alla squadra il penultimo posto momentaneo in classifica. La sconfitta casalinga per 5-2 contro la Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Al suo posto, il 3 novembre, è stato nominato l’ex Venezia, Empoli e Verona Paolo Zanetti che venerdì 6 novembre esordirà proprio in casa del Venezia in uno scontro diretto già importantissimo per la salvezza.