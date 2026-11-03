Serie A 2026-2027, tutti gli allenatori esonerati in campionato

Introduzione

Il campionato italiano di calcio di Serie A maschile è iniziato da due mesi e mezzo e dopo 10 giornate ci sono già stati cinque cambi in panchina. A pesare, quasi sempre, sono stati i risultati negativi, ma non sono mancati i casi di dissapori tra guida tecnica e dirigenza. Dal divorzio tra Fabio Grosso e la Fiorentina alla fine del già lungo rapporto tra Kosta Runjaić e l’Udinese, ecco cosa è cambiato finora.