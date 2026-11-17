Introduzione
A soli 14 anni, l'australiana Leihani Zoric ha scritto una pagina di storia del surf conquistando l'oro agli ISA World Surfing Games disputati a Punta Rocas, in Perù. Il successo l'ha resa la più giovane campionessa nella storia della competizione e ha garantito all'Australia un posto aggiuntivo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.
Quello che devi sapere
Dalle categorie giovanili al trionfo
L'ascesa della giovane surfista è stata molto rapida. A settembre Zoric aveva già fatto parlare di sé ai Mondiali giovanili ISA. Dopo non essere riuscita a qualificarsi per la categoria Under 16, aveva ricevuto una wild card per l'Under 18, arrivando comunque alla vittoria. In Perù ha compiuto un ulteriore passo avanti aggiudicandosi la categoria femminile open age contro alcune delle migliori surfiste della scena internazionale. In finale ha superato la francese Johanne Defay, medaglia di bronzo olimpica, chiudendo con un punteggio di 15,50 punti.
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Battute campionesse e leggende del surf
Nel suo percorso verso il titolo mondiale, Zoric si è confrontata con atlete molto più esperte e titolate. Tra le partecipanti figuravano nomi come Tyler Wright, Steph Gilmore e Carissa Moore, considerate tra le più grandi surfiste della loro generazione.
Verso Los Angeles 2028
La vittoria individuale ha avuto anche un importante valore strategico per la nazionale australiana. Grazie al successo di Zoric, l'Australia ha ottenuto un posto aggiuntivo nella competizione femminile di surf alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, potendo così schierare tre atlete invece delle due previste dal percorso normale di qualificazione. Non è ancora certo che Zoric sarà tra le convocate, ma il risultato ottenuto la candida già a un ruolo da protagonista ai Giochi olimpici del 2028.
Il sogno olimpico
All'inizio di questo mese, Zoric ha dichiarato al Guardian che il suo "obiettivo numero uno" per i prossimi anni è partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles e vincere la medaglia d'oro. "Sono arrivata in Perù con un grande sogno e tre obiettivi: l'oro individuale, la medaglia d'oro a squadre e contribuire a garantire all'Australia un posto extra per la squadra femminile di surf ai Giochi Olimpici di Los Angeles 28", ha scritto Zoric su Instagram dal Perù.
Le radici aborigene
Oltre al talento sportivo, Leihani Zoric rivendica con orgoglio le proprie origini aborigene. La giovane campionessa si definisce una "fiera donna Yued Yorga" della regione di Bundjalung, nell'area di Byron Bay. Zoric racconta di essere cresciuta praticamente in mare, iniziando a surfare fin dai primissimi giorni di vita. Da allora il surf è diventato il centro della sua crescita, portandola fino al programma di preparazione olimpica di Surfing Australia e alle competizioni nazionali e internazionali.
L'obiettivo di diventare una leader
Nei suoi interventi pubblici la quattordicenne sottolinea come il successo agonistico non sia il suo unico obiettivo. Oltre al sogno di gareggiare sul palcoscenico mondiale e vincere una medaglia olimpica, Zoric afferma di voler diventare un modello positivo per i più giovani e una futura leader delle Prime Nazioni australiane. La surfista ha spiegato di voler rafforzare il proprio legame culturale e imparare dai mentori che incontrerà lungo il percorso.