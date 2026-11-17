All'inizio di questo mese, Zoric ha dichiarato al Guardian che il suo "obiettivo numero uno" per i prossimi anni è partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles e vincere la medaglia d'oro. "Sono arrivata in Perù con un grande sogno e tre obiettivi: l'oro individuale, la medaglia d'oro a squadre e contribuire a garantire all'Australia un posto extra per la squadra femminile di surf ai Giochi Olimpici di Los Angeles 28", ha scritto Zoric su Instagram dal Perù.