Francesca Pace ha poi parlato delle difficoltà di conciliare studio e sport. “Io sono passata a una scuola privata, più gestibile anche per gli orari. Lo sport professionistico arriva a portar via anche più di cinque ore al giorno. Mettendole insieme sei giorni su sette diventano tante, ma è un sacrificio che si fa se c'è l'ambizione di diventare giocatori”, ha detto. Mentre sul discorso economico ha spiegato: "Purtroppo, dai 15mila ai 25mila, i prize money non sono molto alti. I premi sono cambiati, è vero, ma c'è un gran distacco rispetto a tornei più alti come i 250 o i 500. La nostra fortuna è anche quella di avere accanto la Federazione, ci dà una mano importante". Francesca chiarisce un altro aspetto: "Per i tornei, tutti viaggiamo insieme a un allenatore e quindi è anche difficile andarci sopra. Spesso, con le spese, si va in pari. E a volte ci si rimette perché sì, si fa qualche torneo Wta, ma spesso stiamo tra i 50, 75 o 35mila e non è come nei tornei più grandi, in cui si inizia a guadagnare".

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