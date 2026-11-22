Introduzione
Le ATP Finals sono il torneo professionistico di tennis più importante dell'annata dopo le quattro prove del Grande Slam. Vi prendono parte gli otto tennisti che hanno conquistato più punti ATP nel corso dell’anno solare, nel singolare e nel doppio. Dal 2019 l’evento sportivo si tiene a Torino e richiama una moltitudine di appassionati. Grazie a campioni come Sinner e Alcarez, il tennis sta diventando popolare anche tra i più giovani con molti bambini che chiedono ai genitori di imparare a giocare. Ma quanto costa diventare un tennista? Il manager di diversi campioni del circuito ha provato a fare i conti.
Quello che devi sapere
Quanto costa diventare un tennista professionista
Luca Del Federico, manager di vari tennisti del circuito, tra cui il numero 21 del ranking Atp Luciano Darderi, all’Adnkronos ha parlato di quanto costa crearsi una carriera nel tennis. “Il concetto è quello di investimento sul futuro. E su sé stessi”, ha spiegato Del Federico. “Se parliamo di un giocatore professionista di medio livello la cifra si aggira intorno ai 100mila euro all’anno”, è il calcolo del manager che sottolinea che non si sta parlando di bambini, ma di tennisti che possono già essere considerati juniores, ovvero ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni.
Per approfondire: Atp Finals Torino, un ricco calendario di eventi targati Stella Artois
Cosa serve per diventare professionista
Del Federico ha chiarito che i costi salgono se si decide di investire nella carriera del tennista. “Lì entrano in gioco queste cifre. E, purtroppo, non tutti possono permetterselo”, ha affermato riferendosi alla cifra media di 100mila euro all’anno. Se il giovane è promettente, un aiuto può venire dagli sponsor di chi lo conosce e decide di puntare su di lui. "Possono esserci amici che danno una mano, ma sono sempre cose molto piccole in relazione agli sforzi complessivi”, ha detto il manager.
Per approfondire: Wta Finals, Errani e Paolini da record: volano in finale nel doppio
Perché i costi sono così alti
Se si decide di mettersi a giocare a tennis seriamente, oltre al tempo da dedicare agli allenamenti, bisogna pensare anche ai costi per gli spostamenti e i tornei. Le cifre si alzano e si abbassano a seconda del contesto. “C'è chi ha lo zio fisioterapista o magari l'amico personal trainer. In quel caso, si può essere agevolati e spendere tanti soldi in meno quando si decide di viaggiare, ma per tornei come Future e Itf si sta sui 2-3mila euro a settimana”, ha raccontato Del Federico. Calcolando una trentina di settimane di gioco la cifra arriva intorno tra i 60mila e i 90mila euro.
Per approfondire: Jannik Sinner in conferenza a Milano: "Sto bene, tornerò presto"
Le altre spese correlate
Alle uscite elencate precedentemente, vanno aggiunte altre variabili come i campi e il circolo e poi c'è il discorso dell’allenatore. “In media, qui ci aggiriamo sui 500 euro a settimana. A qualcuno può andar meglio, ad altri peggio. Dipende dalle zone dell’Italia”, spiega Del Federico che precisa un altro aspetto da non sottovalutare: la posizione da raggiungere nel ranking per vivere di tennis.
Quando si inizia a guadagnare con il tennis
Secondo il manager, la soglia per iniziare a vivere con la professione del tennista, è quella di posizionarsi entro il numero 150 del ranking mondiale, sia per gli uomini che per le donne. “Fuori dai primi 200, se va bene, nell'attività professionale si riesce a recuperare quanto investito nel corso degli anni”, ha chiatito.
Quali sono i costi più alti da tenere in conto
Ciò che costa di più è il torneo, non la quota da versare a una singola accademia perché “anche a livello di bambini, tutti si fissano su quei circa 1000 euro al mese da pagare, ma la vera variabile sono le competizioni. Andare negli Stati Uniti per match importanti, tra cibi e trasferimenti, può incidere tanto”.
La testimonianza di una tennista
Francesca Pace, oggi numero 291 nel ranking Wta, ha spiegato che “di sicuro non è facile. Il discorso economico è importante, ma poi servono impegno e tanti sacrifici”. "Se si sceglie questa strada - ha confidato - si mette in conto di dover sacrificare certe cose. Dedichiamo all'attività sportiva tante ore tutti i giorni, a un certo punto diventa anche un po' ripetitivo”.
Conciliare studio e sport
Francesca Pace ha poi parlato delle difficoltà di conciliare studio e sport. “Io sono passata a una scuola privata, più gestibile anche per gli orari. Lo sport professionistico arriva a portar via anche più di cinque ore al giorno. Mettendole insieme sei giorni su sette diventano tante, ma è un sacrificio che si fa se c'è l'ambizione di diventare giocatori”, ha detto. Mentre sul discorso economico ha spiegato: "Purtroppo, dai 15mila ai 25mila, i prize money non sono molto alti. I premi sono cambiati, è vero, ma c'è un gran distacco rispetto a tornei più alti come i 250 o i 500. La nostra fortuna è anche quella di avere accanto la Federazione, ci dà una mano importante". Francesca chiarisce un altro aspetto: "Per i tornei, tutti viaggiamo insieme a un allenatore e quindi è anche difficile andarci sopra. Spesso, con le spese, si va in pari. E a volte ci si rimette perché sì, si fa qualche torneo Wta, ma spesso stiamo tra i 50, 75 o 35mila e non è come nei tornei più grandi, in cui si inizia a guadagnare".
Per approfondire: Tutte le ultime notizie sul tennis