Atp Finals Torino, un ricco calendario di eventi targati Stella Artois

Il panel "Oltre il campo da tennis: l'esperienza che crea valore"

Tra gli appuntamenti principali, il panel “Oltre il campo da tennis: l’esperienza che crea valore”, organizzato da AB InBev, in collaborazione con il Comune di Torino, per approfondire il ruolo che sport, imprese e territorio possono svolgere insieme nella creazione di valore condiviso attorno ad un grande evento sportivo internazionale come le Nitto ATP Finals. L’incontro è in programma martedì 17 novembre alle 17 presso “Casa Tennis”, la cupola geodetica situata in Piazza Castello. L’ingresso sarà gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto in anticipo tramite il sito web.

Il talk muoverà da un interrogativo fondamentale: cosa rende davvero memorabile un grande evento sportivo? Andando oltre il campo da gioco, il dibattito metterà al centro l’esperienza globale della manifestazione, esplorando come l’eccellenza nell’accoglienza, il coinvolgimento di tifosi e atleti e il ruolo strategico della filiera Horeca possano generare attrattività, opportunità economiche e un’eredità positiva per il territorio.

Moderato da Dalila Setti, giornalista di Sky Sport, l'incontro vedrà la partecipazione di Filippo Volandri, Capitano della Nazionale Italiana di Coppa Davis, Anna Claudia Pellicelli, Professore Ordinario in Economia e Gestione delle Imprese e Direttore dei Master in Marketing presso l'Università di Torino, Dipartimento di Management, e Claudia Buzio, Head of Legal & Corporate Affairs di AB InBev Italia. Filippo Volandri offrirà uno sguardo privilegiato su ciò che rende un torneo un’esperienza unica, dall’atmosfera che si respira in città al rapporto tra atleti e pubblico, fino all’energia che anima il campo e i suoi dintorni; la Prof.ssa Pellicelli approfondirà invece il contributo dei grandi eventi allo sviluppo economico e reputazionale dei territori. Infine, Claudia Buzio illustrerà l'impegno di AB InBev nel sostenere eventi internazionali e nel generare valore, specialmente per il comparto Horeca.

"Nel tennis, così come nel rituale del Perfect Serve, l'eccellenza si raggiunge solo attraverso la massima cura di ogni dettaglio. Formando i professionisti dell'ospitalità sulle tecniche di spillatura e sugli standard di servizio della birra, e investendo nei numerosi locali della città in cui Stella Artois sarà presente, AB InBev utilizza le Nitto ATP Finals per rafforzare ulteriormente il canale HoReCa. Questa sinergia celebra la cultura dell'accoglienza, unendo le persone e rendendo la birra parte integrante dei momenti di celebrazione legati alle grandi passioni sportive", ha dichiarato Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia.