Wta Finals, Errani e Paolini da record: volano in finale nel doppio

Sul cemento di Indian Wells la coppia azzurra ha raggiunto una storica prima volta, dopo aver battuto in semifinale Mladenovic e Hanyu con il punteggio 6-3, 6-4. In finale, la sfida sarà contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend

Vola il tennis italiano nel mondo grazie a Sara Errani e a Jasmine Paolini che hanno conquistato l'accesso alla finale nel doppio femminile delle WTA Finals 2026. Sul cemento di Indian Wells, infatti, la coppia azzurra ha raggiunto una storica prima volta, dopo aver battuto in semifinale Kristina Mladenovic e Guo Hanyu con il punteggio 6-3, 6-4. In finale, le tenniste italiane incontreranno Katerina Siniakova e Taylor Townsend.

Lo sfogo e il chiarimento

Intanto Aryna Sabalenka si è scusata per lo sfogo avvenuto in campo dopo la sconfitta contro la rivale ucraina Elina Svitolina. Alcuni filmati, ampiamente diffusi anche sui social media, avevano mostrato l'ex numero uno del mondo lasciarsi andare ad una serie di imprecazioni. "Il mio commento non era rivolto a Elina. Ero frustrata per via di un piccolo gruppo di spettatori che esultava in modo aggressivo ad ogni mio errore. Elina ha giocato un'ottima partita e le auguro il meglio", ha chiarito.