Sara Errani e Jasmine Paolini vincono ancora. Le due tenniste azzurre, impegnate nel doppio al torneo Wta 500 di Tokyo, hanno centrato l'obiettivo massimo e conquistato la vittoria in finale contro il duo composto da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani.

Una finale senza storie

Le atlete italiane hanno offerto una prestazione di spessore. In un'ora esatta di partita si sono imposte per 6-2, 6-2 sulla canadese e sulla brasiliana, regine del ranking di specialità e che erano in serie positiva da ben 16 match. Errani e Paolini tornano così al successo ad oltre un anno di distanza da Pechino 2025. "Eravamo un po' tese e nevose perché cercavamo i punti per andare alle Finals: ora va molto meglio. Oggi abbiamo giocato davvero una gran partita", ha commentato proprio Jasmine Paolini. "Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo torneo in questa città fantastica - ha aggiunto Sara Errani - e grazie a Jasmine perché è sempre molto divertente passare il tempo lei. Questo mese abbiamo fatto davvero un gran lavoro".

L'attesa per Parigi

Il circus maschile intanto si concentra sull'imminente torneo di scena a Parigi, l'ultimo Masters 1000 prima delle Finals, cui parteciperanno sette italiani. Ai cinque già iscritti, si sono aggiunti dopo le qualificazioni Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. Bellucci, n.66 Atp, si è imposto sull'argentino Thiago Tirante con un doppio 6-4, mentre Sonego ha sconfitto il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo per 6-3, 4-6, 7-6. Gli occhi dei tifosi italiani, però, sono tutti puntati su Flavio Cobolli: il tennista romano, attuale numero 6 al mondo, è l'unico azzurro che potrebbere prendere parte alle Finals Atp in programma dal 15 al 22 novembre a Torino. Prima, però, c'è da superare l'ostacolo del Masters 1000 di Parigi. L'infortunio occorso a Vienna rischia di trasformarsi in un problema ben più serio per Cobolli che se non potesse scendere in campo in Francia perderebbe punti preziosi per il pass proprio alle Finals. L'azzurro vorrebbe non rischiare e sottoporsi a terapie di recupero. In ogni caso scioglierà le riserve sulla sua partecipazione al torneo francese solo all'ultimo minuto.

Il ritorno di Alcaraz

Intanto è tornato in ottima condizione Carlos Alcaraz, il quale ha vinto l'Atp 500 di Vienna battendo in finale l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-1, 6-4. Per lo spagnolo si tratta del ventottesimo titolo nel circuito maggiore, il quarto stagionale. Nell'altra finale del giorno, a Basilea, il monegasco Valentin Vacherot ha vinto il titolo imponendosi sul ceco Jiri Lehecka per 2-6, 6-3, 6-3.