Sinner si allena per tornare in campo, Cahill sui social: “Il duro lavoro continua"Sport
Il tennista altoatesino si sta riprendendo da un problema al ginocchio che lo tiene fermo da luglio. Con lui, a seguire gli esercizi in palestra, c’è tutto il suo staff tecnico tra cui il coach australiano, il preparatore atletico Umberto Ferrara e l'osteopata Andrea Cipolla
“Il duro lavoro continua, per alcuni”. Darren Cahill, coach di Jannik Sinner, continua a seguire gli allenamenti del tennista italiano che lavora duramente per rimettersi in forma e tornare in campo a fine dicembre. Sinner è fermo dal 12 luglio, dopo un problema al ginocchio riscontrato durante la finale di Wimbledon. Cahill, nonostante il rapporto lavorativo con il campione altoatesino si sia interrotto, ha pubblicato una fotografia sulle sue storie Instagram in cui si vede Sinner impegnato in un allenamento in palestra mente il coach australiano, il preparatore atletico Umberto Ferrara e l'osteopata Andrea Cipolla si abbracciano sorridenti sullo sfondo. Uno scatto simpatico, accompagnato da una frase ironica, per sottolineare come la relazione personale tra i due stia continuando anche dopo la consensuale divisione sul campo da tennis. Jannik Sinner ha infatti scelto un nuovo allenatore, Magnus Norman, che lo seguirà dalle prossime gare.
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