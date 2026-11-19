Lo ha reso noto l'Unità per l'integrità dell'atletica (AIU). Campionessa olimpica a Tokyo nel 2021 e campionessa del mondo, sempre nella capitale giapponese, nel 2025 Peres Jepchirchir è un nome pesante nell'atletica mondiale, uno dei volti del Kenya
La campionessa mondiale in carica (2025) di maratona e medaglia d'oro olimpica a Tokyo Peres Jepchirchir, keniota, è stata squalificata per tre anni per doping, come ha reso noto l'Unità per l'integrità dell'atletica (AIU), insieme ad altri due corridori connazionali. "Le autorità keniane hanno compiuto notevoli progressi nella lotta al doping negli ultimi cinque anni, ma questi casi evidenziano che c'è ancora molta strada da fare", ha affermato l'AIU in un comunicato. Il movimento del Paese è sotto la lente dell'antidoping globale, a maggior ragione dopo l'assegnazione dei Mondiali di atletica del 2029, che si terranno a Nairobi. "Ospitare i campionati mondiali di atletica leggera del 2029 aiuterà il Kenya a combattere il problema endemico del doping tra i propri atleti", aveva detto un mese fa il presidente della World Athletics, Sebastian Coe, durante una visita nel Paese.
Peres è uno dei volti del Kenya
Campionessa olimpica a Tokyo nel 2021 e campionessa del mondo, sempre nella capitale giapponese, nel 2025, Peres Jepchirchir è un nome pesante nell'atletica mondiale, uno dei volti del Kenya. Era, almeno, prima della squalifica di tre anni - arrivata assieme a quella di altri due connazionali - per una positività all'Epo riscontrata in estate. Un triplice caso che getta di nuovo nell'occhio del ciclone il movimento di un Paese in cui sono stati più di 140 gli atleti di prima fascia fermati per doping dal 2017 a oggi, e che nel 2029 ospiterà a Nairobi i primi storici mondiali in Africa. Sospesa nelle scorse settimane dopo l'emersione della positività del 17 luglio, in un controllo fuori dalle competizioni, Jepchirchir ha ammesso tutto, rinunciando ai risultati ottenuti da lì in poi (ad agosto aveva vinto Sidney, aggiungendola a un palmares che già vantava le principali maratone del mondo, tra cui New York, Boston e Londra), e ottenendo in cambio uno sconto di pena di un anno per la collaborazione.
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Per il Kenya il danno reputazionale è enorme
Secondo Paese più medagliato di sempre dell'atletica globale, dietro ai soli Stati Uniti, il Kenya ha ricevuto non più tardi di due mesi fa un'investitura importantissima da parte di Sebastian Coe: diventare la prima nazione africana della storia a organizzare i mondiali. La candidatura di Nairobi ha battuto quelle molto quotate di Roma e di Londra, con l'obiettivo di "dare un nuovo slancio al nostro sport in tutta l'Africa e la promessa di un'eredità forte in grado di ispirare un intero continente". Una proposta "convincente e commovente", aveva detto Coe, vedendola anche come un'occasione per 'forzare' il Paese a una lotta al doping più serrata. "Ospitare i mondiali aiuterà il Kenya a combattere il problema endemico del doping tra i propri atleti", aveva detto il mese scorso. "Le autorità keniote hanno compiuto notevoli progressi nella lotta al doping negli ultimi cinque anni, ma questi casi dimostrano che c'è ancora molta strada da fare", ha però commentato il direttore dell'Athletics Integrity Unit Brett Clothier. Se il Kenya vorrà dimostrare di essere un Paese ospitante credibile e pulito, servirà un drastico cambio di rotta.