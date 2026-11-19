Lo ha reso noto l'Unità per l'integrità dell'atletica (AIU). Campionessa olimpica a Tokyo nel 2021 e campionessa del mondo, sempre nella capitale giapponese, nel 2025 Peres Jepchirchir è un nome pesante nell'atletica mondiale, uno dei volti del Kenya ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La campionessa mondiale in carica (2025) di maratona e medaglia d'oro olimpica a Tokyo Peres Jepchirchir, keniota, è stata squalificata per tre anni per doping, come ha reso noto l'Unità per l'integrità dell'atletica (AIU), insieme ad altri due corridori connazionali. "Le autorità keniane hanno compiuto notevoli progressi nella lotta al doping negli ultimi cinque anni, ma questi casi evidenziano che c'è ancora molta strada da fare", ha affermato l'AIU in un comunicato. Il movimento del Paese è sotto la lente dell'antidoping globale, a maggior ragione dopo l'assegnazione dei Mondiali di atletica del 2029, che si terranno a Nairobi. "Ospitare i campionati mondiali di atletica leggera del 2029 aiuterà il Kenya a combattere il problema endemico del doping tra i propri atleti", aveva detto un mese fa il presidente della World Athletics, Sebastian Coe, durante una visita nel Paese.

AUSTRALIA MARATHON - ©Ansa

Peres è uno dei volti del Kenya Campionessa olimpica a Tokyo nel 2021 e campionessa del mondo, sempre nella capitale giapponese, nel 2025, Peres Jepchirchir è un nome pesante nell'atletica mondiale, uno dei volti del Kenya. Era, almeno, prima della squalifica di tre anni - arrivata assieme a quella di altri due connazionali - per una positività all'Epo riscontrata in estate. Un triplice caso che getta di nuovo nell'occhio del ciclone il movimento di un Paese in cui sono stati più di 140 gli atleti di prima fascia fermati per doping dal 2017 a oggi, e che nel 2029 ospiterà a Nairobi i primi storici mondiali in Africa. Sospesa nelle scorse settimane dopo l'emersione della positività del 17 luglio, in un controllo fuori dalle competizioni, Jepchirchir ha ammesso tutto, rinunciando ai risultati ottenuti da lì in poi (ad agosto aveva vinto Sidney, aggiungendola a un palmares che già vantava le principali maratone del mondo, tra cui New York, Boston e Londra), e ottenendo in cambio uno sconto di pena di un anno per la collaborazione.



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