Il numero 1 al mondo si impone col punteggio di 6-2, 7-6 sullo statunitense e ipoteca la qualificazione con un turno d'anticipo
Il numero 1 del ranking mondiale Alexander Zverev batte anche Ben Shelton e fa due su due a Torino, portando a casa il secondo match del gruppo intitolato a John McEnroe. Il successo in due set contro l'americano viene sigillato con un 6-2 7-6, in un'ora e 34 minuti, e vale l'accesso alle semifinali con un turno d'anticipo. L'americano si giocherà invece la qualificazione all'ultimo match contro Jodar.
Zverev parte meglio
È Zverev a iniziare meglio il big match tra colpitori. Il tedesco, impeccabile al servizio, alza subito in livello anche in risposta e mette Shelton in difficoltà fin dal primo game, strappando l'early break. Poi, altro break nel quinto gioco e primo set archiviato sul 6-2 in 38 minuti.
Shelton prova a reagire, ma Zverev risponde
L'inizio di Shelton nel secondo parziale è più convincente. L'americano - oggi senza Ferrero nel suo angolo - martella al servizio, ma Zverev non è da meno e si resta 'on serve'. Shelton annulla due palle break al nono game e va sul 5-4, poi si gioca sempre sui servizi fino al 6-6 che significa tie-break. Con un dato: nel secondo parziale, il numero uno concede solo un 15 al servizio. Numeri impressionanti a livello indoor. Il tie-break vola poi via senza troppa fatica per il numero uno, che chiude sul 7-4 e si prende di prepotenza il penultimo atto del Torneo dei Maestri.