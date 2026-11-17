Il numero 1 al mondo si impone col punteggio di 6-2, 7-6 sullo statunitense e ipoteca la qualificazione con un turno d'anticipo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il numero 1 del ranking mondiale Alexander Zverev batte anche Ben Shelton e fa due su due a Torino, portando a casa il secondo match del gruppo intitolato a John McEnroe. Il successo in due set contro l'americano viene sigillato con un 6-2 7-6, in un'ora e 34 minuti, e vale l'accesso alle semifinali con un turno d'anticipo. L'americano si giocherà invece la qualificazione all'ultimo match contro Jodar.

Zverev parte meglio È Zverev a iniziare meglio il big match tra colpitori. Il tedesco, impeccabile al servizio, alza subito in livello anche in risposta e mette Shelton in difficoltà fin dal primo game, strappando l'early break. Poi, altro break nel quinto gioco e primo set archiviato sul 6-2 in 38 minuti.