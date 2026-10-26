Sinner verso il rientro: sui social posta foto del Six Kings Slam

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Sinner verso il rientro: sui social posta la foto del Six Kings Slam di Riad

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Il campione ha condiviso su Instagram una storia con la data del torneo, che si svolgerà a fine dicembre a Riad. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per molte settimane, il campione è dunque pronto a tornare

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Jannik Sinner tornerà in campo a fine dicembre. Ad annunciarlo è stato lo stesso campione con una storia condivisa su Instagram. L’appuntamento è per il Six Kings Slam di Riad (IL LIVEBLOG DI SKY SPORT). Nell’immagine condivisa sui social Sinner mostra una carta del torneo col suo volto e il suo nome. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per molte settimane, il campione è dunque pronto a tornare. L'evento si svolgerà tra il 27 e il 30 dicembre, e Sinner - vincitore delle prime due edizioni - proverà a difendere ancora una volta il titolo.

La storia condivisa su Instagram da Sinner

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