A dieci anni dalle nozze, la campionessa di tuffi è tornata indossare l'abito bianco. A fare da sfondo una cornice da cartolina: il mare dei Caraibi. L'idea di rinnovare le promesse nuziali è partita da una domanda delle due figlie della coppia: "Mamy, Papi, perché non ci avete invitato al vostro matrimonio?"
“Mamy , Papi perché non ci avete invitato al vostro matrimonio??” È partito tutto da questa domanda. Matrimonio bis alle isole Turks e Caicos per Tania Cagnotto e il marito Stefano Parolin che hanno festeggiato ai Caraibi i dieci anni dalle prime nozze, avvenute all'Isola d'Elba nel 2016. La cerimonia intima, organizzata in riva al mare, è nata per esaudire un desiderio delle loro due figlie, Maya e Lisa. A raccontare il retroscena è stata la stessa Tania sui social, confessando di essersi persino commossa, nonostante non si consideri una grande romantica. "Chi lo avrebbe mai detto che mi sarei risposata e per di più con lo stesso uomo", ha scherzato.
La cerimonia sulla spiaggia
Maya e Lisa hanno partecipato attivamente alla cerimonia in veste di damigelle d'onore. Tania ha indossato un abito bianco fluido in stile boho-chic abbinato a un'acconciatura naturale con chignon morbido e fiori bianchi tra i capelli. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, i festeggiamenti sulla sabbia si sono conclusi con un tuffo in mare tutti insieme. La campionessa olimpica e Stefano Parolin si sono sposati la prima volta il 24 settembre 2016 nella chiesa della Madonna dell'Uva, affacciata sulla baia della Biodola, all'Isola d'Elba. Per il primo "sì", la Cagnotto aveva scelto una creazione sartoriale a sirena firmata dalla stilista Alessandra Rinaudo, arrivando alla cerimonia via mare su una barca a vela.