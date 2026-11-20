A dieci anni dalle nozze, la campionessa di tuffi è tornata indossare l'abito bianco. A fare da sfondo una cornice da cartolina: il mare dei Caraibi. L'idea di rinnovare le promesse nuziali è partita da una domanda delle due figlie della coppia: "Mamy, Papi, perché non ci avete invitato al vostro matrimonio?"

“Mamy , Papi perché non ci avete invitato al vostro matrimonio??” È partito tutto da questa domanda. Matrimonio bis alle isole Turks e Caicos per Tania Cagnotto e il marito Stefano Parolin che hanno festeggiato ai Caraibi i dieci anni dalle prime nozze, avvenute all'Isola d'Elba nel 2016. La cerimonia intima, organizzata in riva al mare, è nata per esaudire un desiderio delle loro due figlie, Maya e Lisa. A raccontare il retroscena è stata la stessa Tania sui social, confessando di essersi persino commossa, nonostante non si consideri una grande romantica. "Chi lo avrebbe mai detto che mi sarei risposata e per di più con lo stesso uomo", ha scherzato.