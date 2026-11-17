Il campione irlandese di boxe era in coma a seguito di un grave infortunio durante un incontro con Gary Cully ad agosto a Dublino, nel quale aveva riportato gravi lesioni. Trasportato in ospedale in condizioni critiche, Reeves era stato sottoposto a un intervento chirurgico, restando da quel momento in coma farmacologico. Secondo alcuni media locali, sarebbe deceduto a causa di un'infezione

Il pugile Lee Reeves è morto a 31 anni. Il campione irlandese di boxe era in coma da tre mesi a seguito di un grave infortunio durante un incontro con Gary Cully ad agosto alla 3Arena di Dublino, nel quale aveva riportato gravi lesioni. Trasportato in ospedale in condizioni critiche, Reeves era stato sottoposto a un intervento chirurgico, restando da quel momento in coma farmacologico. Come riportano alcuni media locali, il pugile sarebbe poi deceduto a causa di un'infezione.

Addio a Lee Reeves

Soprannominato El Champo, Lee Reeves vantava 16 vittorie in 18 incontri da professionista. Aveva trascorso gran parte dei primi anni della sua carriera professionistica tra il Canada e la Colombia. A confermare la notizia della morte è stata anche la Queensberry, la società che promuoveva il pugile. “Siamo tutti devastati, era un pugile immensamente talentuoso, oltre che un vero modello e un'ispirazione per la sua comunità". Anche Jonathan O'Brien, amico e allenatore di Reeves, ha ricordato il pugile irlandese: "Hai combattuto con tutte le tue forze fino alla fine, ti vogliamo un bene immenso".