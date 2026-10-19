Sportivi italiani sui social, Antonelli supera Sinner ma è Balotelli il re. LA CLASSIFICA
Tanti calciatori, due tennisti ed un pilota di Formula 1. Questo l'assortimento della top ten degli sportivi italiani maggiormente seguiti sui social, con particolare riferimento ad Instagram. Ecco la classifica completa e in testa c'è una sorpresa...
- Solamente considerando Instagram, il tennista italiano vanta una schiera di due milioni di follower.
- L'attaccante del Como, ex Juventus e Fiorentina, vanta su Instagram un numero significativo di fan. Al momento sono in tutto 2,5 milioni.
- Il centrocampista offensivo che milita, attualmente, nel Bologna si attesta all'ottavo posto nella particolare classifica degli sportivi italiani più seguiti sui social. Rimanendo solo ad Instagram, Bernardeschi ha 2.6 milioni di followers.
- C'è ancora un calciatore, questa volta al settimo posto. Si tratta dell'esterno ex Juventus, oggi al Liverpool. I suoi fan su Instagram sono 4.9 milioni.
- Un altro tennista, il miglior al mondo nonostante i recenti infortuni che ne hanno bloccato il 2026. Il campione della classifica ATP ha, ad oggi, 5.7 milioni di follower su Instagram.
- Con 5.9 milioni di followers su Instagram, l'esterno offensivo ritornato al Genoa dopo una lunga parentesi alla Roma, si attesta al quinto posto di questa particolare classifica.
- Capitano della nazionale italiana, numero uno del Manchester City, l'estremo difensore ex Milan e Psg ha conquistato, al momento, 6.8 milioni di fan che lo seguono su Instagram.
- Il centrocampista dell'Al-Duhail, che con la nazionale italiana è stato campione d'Europa nel 2021, si attesta, un po' a sorpresa, sul gradino basso del podio. Su Instagram ha attualmente 7.9 milioni di seguaci.
- Il giovane pilota italiano di F1 ha vissuto un 2026 da assoluto protagonista anche sul web, tanto che a partire da gennaio ha più che raddoppiato la propria base di fan su Instagram, balzando da 4,5 a ben 9,3 milioni di follower.
- Tra gli sportivi italiani, il re dei social è ancora lui, l'attaccante dell'Al-Ittifaq che in passato ha militato in serie A con diverse casacche, tra cui quelle di Inter e Milan. Ad oggi vanta 11.9 milioni di seguaci su Instagram.