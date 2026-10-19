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Sportivi italiani sui social, Antonelli supera Sinner ma è Balotelli il re. LA CLASSIFICA

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Tanti calciatori, due tennisti ed un pilota di Formula 1. Questo l'assortimento della top ten degli sportivi italiani maggiormente seguiti sui social, con particolare riferimento ad Instagram. Ecco la classifica completa e in testa c'è una sorpresa...

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