Morte Jesus de Miguel, l'omaggio di tifosi e del mondo del calcio. FOTO
Prima del calcio d'inizio delle tre partite di Champions in Spagna non è stato eseguito l'inno della competizione, in memoria del giocatore del Tenerife morto a seguito di uno scontro in campo con il portiere dell'Andorra, Jesus Owono. Un minuto di silenzio anche durante altri match di Champions
- Tifosi e mondo del calcio si stringono in ricordo dell’attaccante del Tenerife Jesus de Miguel, 30 anni, morto in ospedale dopo lo scontro in gioco di ieri 2 novembre, nel campionato di seconda divisione spagnolo con il portiere dell'Andorra, Jesus Owono, che gli ha provocato un arresto cardiorespiraorio. La vicenda è sotto supervisione giudiziaria, con l'ipotesi di omicidio colposo. In foto: il ricordo dei tifosi del Tenerife fuori dall'Heliodoro Rodrìguez López Stadium.
- Il procuratore capo di Santa Cruz de Tenerife, Josè Luis Sanchez-Jaregui, ritiene "molto difficile l'apertura di un procedimento penale", dal momento che "le lesioni in ambito sportivo non sono punibili, salvo nel caso di aggressione volontaria a gioco fermo", citando una consolidata giurisprudenza in materia della Corte suprema spagnola. In foto: l'omaggio dei tifosi del Tenerife.
- Il portiere dell'Andorra Owono era uscito dalla propria area per intervenire in anticipo sull'attaccante, entrando in collisione con De Miguel, colpito al petto con il ginocchio dall'avversario e poi crollato a terra. Dopo l'assistenza in campo è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Un primo referto medico ha riferito di un arresto cardiorespiratorio, con il ricovero del calciatore in terapia intensiva, le cui condizioni sono andate progressivamente peggiorando, fino alla morte. In foto: l'omaggio dei tifosi del Tenerife.
- A Tenerife, il magistrato attende la decisione del giudice sportivo. In base al referto arbitrale dovrà stabilire se nell'azione ci sia stato gioco pericoloso e se Owono abbia agito con l'intenzione di provocare un danno. In foto: l'omaggio dei tifosi del Tenerife.
- Secondo i regolamenti, un'azione violenta anche non intenzionale potrebbe essere punita con una squalifica fino a 12 giornate se ha causato lesioni o danni gravi, ma non è prevista alcuna sanzione automatica per la morte di un giocatore. In foto: l'omaggio dei tifosi del Tenerife.
- Anche in Champions League si celebra de Miguel. In foto: i giocatori dello Stoccarda osservano un minuto di silenzio durante la partita di Champions League contro il Galatasaray.
- Prima del calcio d'inizio delle tre partite di Champions in Spagna è saltato l'inno della competizione, in memoria di de Miguel. In foto: l'omaggio a de Miguel dell'Atletico Madrid.
- Un minuto di silenzio anche per i giocatori del Bayern durante la partita dell'Atletico Madrid.
- Il Paris Saint Germain e il Villarreal prima del match a Villarreal.
- L'omaggio del Barcellona prima del match di Champions contro l'Aston Villa.