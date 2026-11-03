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Morte Jesus de Miguel, l'omaggio di tifosi e del mondo del calcio. FOTO

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Ansa/Getty

Prima del calcio d'inizio delle tre partite di Champions in Spagna non è stato eseguito l'inno della competizione, in memoria del giocatore del Tenerife morto a seguito di uno scontro in campo con il portiere dell'Andorra, Jesus Owono. Un minuto di silenzio anche durante altri match di Champions

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Italy's Yemaneberhan Crippa celebrates after finishing second in the men's race at the 2026 TCS New York City Marathon in New York City on November 1, 2026. The 26.2-mile race passes through all five boroughs, beginning in Staten Island and finishing in Central Park. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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