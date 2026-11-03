Tragedia nel calcio spagnolo. Il centravanti aveva 30 anni. Fatale l’impatto con il portiere dell’Andorra durante la partita di Segunda Division, sospesa sul 2-2. Owono è profondamente scosso ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Jesus de Miguel Alameda, attaccante della squadra CD Tenerife, è deceduto questa mattina dopo aver subito un arresto cardiorespiratorio a seguito di un violento scontro in campo nella partita giocata lunedì 2 novembre contro l'Andorra per il campionato spagnolo di seconda divisione.

L’incidente L'incidente si è verificato al 96' minuto di gioco, durante il recupero, quando il risultato era sul 2-2. Il portiere dell'Andorra, Jesus Owono, era uscito dalla propria area per intervenire sul pallone in volo, entrando in collisione con De Miguel, colpito violentemente al petto con il ginocchio. L'attaccante è crollato a terra. Immediate le richieste di soccorso da parte dei compagni e degli avversari. Owono, espulso con un cartellino rosso, ha lasciato il campo mentre il personale sanitario interveniva a soccorrere il calciatore. Dopo 5 minuti di assistenza in campo, De Miguel è stato trasportato in barella e trasferito in ambulanza in ospedale. Un primo referto medico ha riferito di un arresto cardiorespiratorio, con il ricovero in terapia intensiva del calciatore, le cui condizioni sono andate progressivamente peggiorando.





Chi era Nato a Madrid nel 1996, Jesus de Miguel aveva 30 anni e aveva iniziato la propria carriera nelle giovanili del Lugo Fuenlabrada e del Laganes. Dal 2015 aveva militato nella formazione del club madrileño, prima di vestire le maglie di Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Union Adarve e Navalcarnero.

Il cordoglio del club delle Canarie A comunicare il decesso è stato lo stesso club delle Canarie in un messaggio sul proprio profilo su X: "Con il cuore spezzato, con un nodo alla gola e senza riuscire a credere che sia vero, dal CD Tenerife comunichiamo la tragica scomparsa, questo martedì 3 novembre alle 8, di Jesus de Miguel Alameda", si legge nella nota. "Non ci sono parole di consolazione; non c'è assolutamente nulla che possa alleviare questo sentimento di profonda tristezza. siamo vicino alla sua famiglia distrutta dal dolore, ai suoi cari e a tutta la tifoseria del Tenerife, che oggi piange questo crudele epilogo", prosegue il messaggio.



