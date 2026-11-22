Lo spagnolo domina l'atto conclusivo delle Finals torinesi: imprendibile nel primo set, subisce il rientro del numero 1 al mondo, cui annulla tre set point nel tie-break del secondo. Alcaraz riporta così in Spagna un titolo che mancava da 28 anni
Con un'autentica prova di forza Carlos Alcaraz conquista il suo primo titolo di Maestro alle Atp Finals di Torino, battendo il numero 1 al mondo Alexander Zverev in due set col punteggio di 6-2, 7-6- Il fuoriclasse spagnolo riscatta così la sconfitta dello scorso anno contro Jannik Sinner e chiude nel migliore dei modi una stagione complicata, contrassegnata dagli infortuni dopo l'iniziale succeso agli Australian Open. Dopo un primo set letteralmente dominato, Alcaraz subisce il rientro del tedesco fino a un tie-break entusiasmante e sulle montagne russe. Carlitos va avanti tregiochi a zero, prima di lasciare spazio a una striscia di sei game consecutivi vinti da Zverev. A quel punto, Alcaraz sale in cattedra e annulla tre set point al tedesco, per poi chiudere definitivamente i giochi e riportare le Atp Finals in Spagna 28 anni dopo l'ultimo successo di Alex Corretja.