Con un'autentica prova di forza Carlos Alcaraz conquista il suo primo titolo di Maestro alle Atp Finals di Torino, battendo il numero 1 al mondo Alexander Zverev in due set col punteggio di 6-2, 7-6- Il fuoriclasse spagnolo riscatta così la sconfitta dello scorso anno contro Jannik Sinner e chiude nel migliore dei modi una stagione complicata, contrassegnata dagli infortuni dopo l'iniziale succeso agli Australian Open. Dopo un primo set letteralmente dominato, Alcaraz subisce il rientro del tedesco fino a un tie-break entusiasmante e sulle montagne russe. Carlitos va avanti tregiochi a zero, prima di lasciare spazio a una striscia di sei game consecutivi vinti da Zverev. A quel punto, Alcaraz sale in cattedra e annulla tre set point al tedesco, per poi chiudere definitivamente i giochi e riportare le Atp Finals in Spagna 28 anni dopo l'ultimo successo di Alex Corretja.