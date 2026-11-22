Da martedì 24 a domenica 29 novembre, a Bologna va in scena la 114esima edizione della Davis Cup Final 8. A contendersi la prestigiosa “Insalatiera” sono otto nazionali: oltre all’Italia, che proverà a difendere il titolo, in gara anche Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Canada, Austria e Gran Bretagna ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La 114esima edizione della Davis Cup Final 8 va in scena a Bologna da martedì 24 a domenica 29 novembre 2026. A sfidarsi per la Coppa Davis sono otto nazionali, che si contendono la prestigiosa “Insalatiera”. A vincere le ultime tre edizioni è stata l’Italia: i tennisti azzurri, guidati da capitan Filippo Volandri, proveranno a difendere il titolo. Oltre all’Italia, in gara anche le nazionali di Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Canada, Austria e Gran Bretagna.

Il torneo La competizione tra le 8 squadre si svolge nella BolognaFiere Arena. Il torneo inizia dai quarti ed è a eliminazione diretta. Ogni sfida tra due nazionali prevede al massimo tre partite: due singolari e, se serve, un doppio che diventa decisivo. Il calendario e il tabellone della Final 8 di Coppa Davis 2026 Il programma della Final 8 inizia martedì 24 novembre e si conclude domenica 29 novembre. Si parte dai quarti, poi si giocano le semifinali e la finalissima. Queste le date e le sfide. Quarti di finale Martedì 24 novembre Repubblica Ceca – Canada (a partire dalle 16) Mercoledì 25 novembre ITALIA – Corea del Sud (a partire dalle 16) Giovedì 26 novembre Gran Bretagna – Germania (a partire dalle 10)

Austria – Spagna (non prima delle 17) Semifinali Venerdì 27 novembre Vincente Rep. Ceca–Canada vs Vincente Italia-Corea (a partire dalle 16) Sabato 28 novembre Vincente Gran Bretagna–Germania vs Vincente Austria–Spagna (a partire dalle 12) Finale Domenica 29 novembre Finale della Coppa Davis 2026 (a partire dalle 15) Vedi anche Jannik Sinner sbarca su TikTok: "Vi mostrerò il dietro le quinte"