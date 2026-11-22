Da martedì 24 a domenica 29 novembre, a Bologna va in scena la 114esima edizione della Davis Cup Final 8. A contendersi la prestigiosa “Insalatiera” sono otto nazionali: oltre all’Italia, che proverà a difendere il titolo, in gara anche Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Canada, Austria e Gran Bretagna
La 114esima edizione della Davis Cup Final 8 va in scena a Bologna da martedì 24 a domenica 29 novembre 2026. A sfidarsi per la Coppa Davis sono otto nazionali, che si contendono la prestigiosa “Insalatiera”. A vincere le ultime tre edizioni è stata l’Italia: i tennisti azzurri, guidati da capitan Filippo Volandri, proveranno a difendere il titolo. Oltre all’Italia, in gara anche le nazionali di Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Canada, Austria e Gran Bretagna.
Il torneo
La competizione tra le 8 squadre si svolge nella BolognaFiere Arena. Il torneo inizia dai quarti ed è a eliminazione diretta. Ogni sfida tra due nazionali prevede al massimo tre partite: due singolari e, se serve, un doppio che diventa decisivo.
Il calendario e il tabellone della Final 8 di Coppa Davis 2026
Il programma della Final 8 inizia martedì 24 novembre e si conclude domenica 29 novembre. Si parte dai quarti, poi si giocano le semifinali e la finalissima. Queste le date e le sfide.
Quarti di finale
Martedì 24 novembre
- Repubblica Ceca – Canada (a partire dalle 16)
Mercoledì 25 novembre
- ITALIA – Corea del Sud (a partire dalle 16)
Giovedì 26 novembre
- Gran Bretagna – Germania (a partire dalle 10)
- Austria – Spagna (non prima delle 17)
Semifinali
Venerdì 27 novembre
- Vincente Rep. Ceca–Canada vs Vincente Italia-Corea (a partire dalle 16)
Sabato 28 novembre
- Vincente Gran Bretagna–Germania vs Vincente Austria–Spagna (a partire dalle 12)
Finale
Domenica 29 novembre
- Finale della Coppa Davis 2026 (a partire dalle 15)
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I giocatori dell’Italia
L'Italia, quindi, esordirà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre. Nei giorni scorsi, il capitano del Team Italia Filippo Volandri ha comunicato l'elenco dei convocati. La novità è Matteo Berrettini che in un primo momento sembrava escluso e invece va ad aggiungersi a Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Resta fuori Simone Bolelli. Assente per infortunio anche Jannik Sinner.
Tutti i convocati delle 8 squadre
Italia
- Flavio Cobolli
- Luciano Darderi
- Lorenzo Musetti
- Matteo Berrettini
- Andrea Vavassori
Corea del Sud
- Kwon Soonwoo
- Chung Hyeon
- Park Uisung
- Hong Seongchan
- Nam Jisung
Repubblica Ceca
- Jiri Lehecka
- Jakub Mensik
- Tomas Machac
- Patrik Rikl
- Adam Pavlasek
Canada
- Felix Auger-Aliassime
- Liam Draxl
- Duncan Chan
- Alexis Galarneau
- Keegan Rice
Gran Bretagna
- Arthur Fery
- Cameron Norrie
- Henry Patten
- Neal Skupski
Germania
- Alexander Zverev
- Jan Lennard Struff
- Yannick Hanfmann
- Kevin Krawietz
- Tim Puetz
Austria
- Jurij Rodionov
- Lukas Neumayer
- Joel Schwaerzler
- Neil Oberleitner
- Lucas Miedler
Spagna
- Carlos Alcaraz
- Rafael Jodar
- Daniel Merida
- Pedro Martinez
- Marcel Granollers
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©Ansa
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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. Poi la pausa per i problemi al ginocchio. A cura di Federica Villa