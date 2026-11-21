Il Como si è imposto 2-0 sul Cagliari, mentre la Lazio ha vinto 3-0 contro il Lecce. Dalle 18 la sfida Parma-Roma, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Napoli-Torino
Questo sabato di Serie A si è aperto alle 15 con le sfide tra Como-Cagliari, finita 2-0, e Lazio-Lecce, finita 3-0. Dalle 18 in campo Parma-Roma, mentre questa sera alle 20.45 è la volta di Napoli-Torino (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Como-Cagliari 2-0 (HIGHLIGHTS)
In avvio il Como passa in vantaggio con Ramon dopo 24 minuti di gioco. Poi sempre il Como si impone nella ripresa con un gol di da Cunha su assist di Yan Couto che sancisce il 2-0 finale.
Il tabellino di Como-Cagliari
Ramon J. 24', da Cunha 56'
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Kaiki; Milla(dal 55' Perrone), Ricci; Liberali (dal 55' Nico Paz), Baturina, Da Cunha; Douvikas. All.: Fabregas.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Kofler, Obert; Adopo (dal 50' Rodriguez), Romano, Fazzini; Grandu (dal 65' Trepy), Maldini; Mendy (dal 46' Nzola). All.: Pisacane.
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La cronaca di Lazio-Lecce 3-0
La sblocca Noslin al 25', dopo un avvio di match equilibrato. Nella ripresa poche emozioni e pochi tentativi di andare a segno da parte delle due squadre. Fino a che, è sempre lui, Noslin ad andare a segno e a portare ancora più avanti la Lazio, siglando il 2-0 al 68'. Ma non è finita, perché al 90' arriva anche il gol di Frattesi su assist di Cancellieri.
Il tabellino di Lazio-Lecce
Noslin T. 25' e 68', Frattesi 90'
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Diogo Leite, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gennaro Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba (59' Ngom), Maleh; N'Dri, Geubbels (59' Paco Esteban), Fatah. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
©IPA/Fotogramma
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