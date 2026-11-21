Il Como si è imposto 2-0 sul Cagliari, mentre la Lazio ha vinto 3-0 contro il Lecce. Dalle 18 la sfida Parma-Roma, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Napoli-Torino

Questo sabato di Serie A si è aperto alle 15 con le sfide tra Como-Cagliari, finita 2-0, e Lazio-Lecce, finita 3-0. Dalle 18 in campo Parma-Roma, mentre questa sera alle 20.45 è la volta di Napoli-Torino ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Lazio-Lecce 3-0

La sblocca Noslin al 25', dopo un avvio di match equilibrato. Nella ripresa poche emozioni e pochi tentativi di andare a segno da parte delle due squadre. Fino a che, è sempre lui, Noslin ad andare a segno e a portare ancora più avanti la Lazio, siglando il 2-0 al 68'. Ma non è finita, perché al 90' arriva anche il gol di Frattesi su assist di Cancellieri.

Il tabellino di Lazio-Lecce

Noslin T. 25' e 68', Frattesi 90'

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Diogo Leite, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gennaro Gattuso.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba (59' Ngom), Maleh; N'Dri, Geubbels (59' Paco Esteban), Fatah. Allenatore: Eusebio Di Francesco.