Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Las Vegas, in seguito a una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza inflitta al neo-campione del mondo Kimi Antonelli . Nelle qualifiche, Verstappen ha fatto segnare il secondo miglior tempo alle spalle del pilota della Mercedes, chiudendo con un ritardo di 0.258 secondi dall'italiano, che ha firmato il giro più veloce in 1:33.893. Tuttavia, a causa di una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza comminata ad Antonelli per la sostituzione del motore a combustione interna, sarà Verstappen a partire dalla pole position. L'olandese precederà sulla griglia di partenza i britannici George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren).

Le due Ferrari fuori dalle prime 10 posizioni

"Abbiamo disputato una sessione di qualifica solida. Essere in prima fila è davvero fantastico. È stato difficile, con una temperatura dell'asfalto così bassa, ma abbiamo gestito tutto al meglio", ha sottolineato il quattro volte campione del mondo olandese. Il francese Isack Hadjar (Red Bull) ha fatto segnare il quinto tempo e partirà dalla quarta posizione, grazie alla sanzione inflitta ad Antonelli. Il britannico Arvid Lindblad ha ottenuto un ottimo sesto tempo, piazzandosi appena davanti all'australiano Oscar Piastri (McLaren); quest'ultimo, tuttavia, ha ricevuto una penalità di 10 posizioni per la sostituzione di alcuni componenti del motore e partirà quindi solo 17esimo in griglia. A completare la top 10 di queste qualifiche ci sono il neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) e le due Alpine, guidate dal francese Pierre Gasly e dall'argentino Franco Colapinto. Notte fonda, invece, in casa Ferrari dopo l’eliminazione di entrambe le vetture nel Q2, con l’11esimo tempo di Charles Leclerc e il 12esimo di Lewis Hamilton.