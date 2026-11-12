Il pilota bolognese, campione del mondo di Formula 1, aveva promesso di tingersi i capelli in caso di vittoria del titolo. Si è presentato così nella sede Mercedes di Brackley, sorprendendo il team principal Toto Wolff. Il video dell'incontro è stato pubblicato sui social della scuderia

Kimi Antonelli ha mantenuto la promessa: dopo aver conquistato il Mondiale di Formula 1 , si è tinto i capelli con i colori della bandiera italiana. Il pilota bolognese, 20 anni, aveva annunciato la sua intenzione dopo la conquista del titolo piloti nel weekend del Gran Premio del Messico. E ha scelto di sfoggiare il nuovo look in un'occasione speciale: la visita alla sede della Mercedes a Brackley, in Inghilterra, per festeggiare il successo insieme a tutto il personale della scuderia. Ad accoglierlo c'era anche il team principal Toto Wolff, la cui reazione sorpresa e divertita è stata immortalata in un video pubblicato sui social della Mercedes.

La Mercedes ha condiviso sui propri canali social il video dell'arrivo di Antonelli nella sede inglese della scuderia, accompagnandolo con un commento ironico: «Kimi l'ha fatto. L'ha fatto davvero». Nelle immagini, il campione del mondo e il compagno di squadra George Russell raggiungono Toto Wolff, che rimane visibilmente sorpreso alla vista dei capelli tricolore del giovane pilota.

«Avevo scommesso al via della stagione che se avessi vinto il Mondiale mi sarei tinto i capelli, magari con il tricolore o con il blu e il rosso di Bologna», aveva raccontato Antonelli dopo la conquista del titolo. Il pilota aveva anche anticipato che avrebbe potuto presentarsi con la nuova acconciatura proprio a Brackley, davanti ai dipendenti della Mercedes. Alla fine ha scelto il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana, mantenendo la promessa fatta all'inizio della stagione.

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La festa nella sede Mercedes e le parole del campione

La giornata è proseguita con una grande festa organizzata dalla Mercedes per celebrare il titolo mondiale. Antonelli ha incontrato i dipendenti della scuderia tra applausi, canti e balli, ringraziando tutte le persone che hanno contribuito al successo della stagione.

«Essere qui da campione del mondo è qualcosa che sto ancora cercando di comprendere», ha dichiarato il pilota nella nota diffusa dalla Mercedes. «Mi sono unito alla Mercedes quando ero molto giovane e tantissime persone mi hanno aiutato in ogni fase di questo percorso. Un campionato piloti porta un solo nome, ma non si può raggiungere un traguardo del genere da soli».

Antonelli ha poi sottolineato il lavoro collettivo della squadra, ricordando l'impegno necessario per mettere lui e George Russell nelle condizioni di competere al massimo livello. «Sono incredibilmente orgoglioso di essere campione del mondo, ma sono altrettanto orgoglioso che insieme abbiamo vinto il campionato costruttori», ha aggiunto, ringraziando la famiglia, i dipendenti e tutte le persone che lo hanno sostenuto durante il percorso.